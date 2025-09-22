به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، همزمان با فرارسیدن فصل پاییز و آغاز مهر، شبکه تماشا سه سریال جدید را در ژانرهای مختلف برای علاقه‌مندان در نظر گرفته است.

«لمندگان» در قاب شبکه تماشا

مجموعه «لمندگان» روایتی متفاوت از زندگی سه جوان است که با نگاهی فلسفی و طنزآمیز، سبک زندگی آرام و کم‌تنش را انتخاب می‌کنند. آنها با طرح این پرسش تأمل‌برانگیز که «چرا لاک‌پشتی که به آرامی حرکت می‌کند، ۳۰۰ سال عمر می‌کند اما خرگوشی پرتحرک تنها چهار سال زنده می‌ماند؟» مسیر زندگی خود را به سمت آرام‌زیستی سوق می‌دهند.

شخصیت‌های اصلی این مجموعه، رامتین (با بازی امیر کاظمی) جوانی عاشق‌پیشه، کوروش (مجید افشاری) و فؤاد (محمد معتضدی) با چهره‌ای فیلسوف‌مآب هستند.

در کنار این سه شخصیت جوان هنرمندانی چون سعید امیرسلیمانی، رضا بنفشه‌خواه و خسرو احمدی حضور دارند.

از دیگر بازیگران برجسته این مجموعه می‌توان به میرطاهر مظلومی در نقش «مشکلاتی» (پدر کوروش)، سیاوش چراغی‌پور (عماد)، کاظم نوربخش (پلیس)، سیروس همتی (شاهین - دزد داستان)، بهراد خرازی (مرد زن‌پوش)، علیرضا مسعودی (آقای محمدی)، سارا باقری (هانیه)، حسین موسوی (هادی)، حسین رفیعی (پزشک)، فرج‌الله گلسفیدی (پیرمرد آلزایمری) و جمعی دیگر از هنرمندان شناخته‌شده اشاره کرد.

«لمندگان» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش می‌شود و بازپخش آن در ساعت‌های ۲ بامداد و ۹ صبح روز بعد خواهد بود.

تماشای «امپراتور بادها» در ادامه «افسانه جومونگ»

سریال «امپراتور بادها» نیز به عنوان جایگزین مجموعه «افسانه جومونگ» هر شب ساعت ۱۹ روی آنتن می‌رود.

این مجموعه تاریخی، درام و اکشن به قلم وان-کیو چوی و جین-اوک جئونگ نوشته شده و به دلیل ارتباط موضوعی با سریال جومونگ، به «جومونگ ۲» نیز شناخته می‌شود.

داستان این مجموعه به زندگی «موهیول»، سومین پادشاه گوگوریو می‌پردازد.

بازپخش این سریال در ساعت‌های ۷، ۱۴ و ۲۴ از شبکه تماشا روی آنتن می‌رود.

شرلوک هلمز و دکتر واتسون به تلویزیون بازگشتند

مجموعه خاطره‌انگیز «شرلوک هلمز» نیز هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش می‌شود. در هر قسمت از این سریال کلاسیک، کارآگاه مشهور شرلوک هلمز با همراهی همیشگی دکتر واتسون، با معماهای جنایی تازه‌ای روبه‌رو شده و آنها را با هوش و تحلیل دقیق خود حل می‌کند.

طبق داستان «اتود در قرمز لاکی»، این ۲ شخصیت برجسته در آزمایشگاه دانشگاه توسط استامفورد با یکدیگر آشنا شده و از آن پس، در مسیر کشف حقایق جنایی و به دام انداختن جنایتکاران، دوشادوش یکدیگر گام برمی‌دارند.

بازپخش سریال «شرلوک هلمز» در ساعت‌های ۵ بامداد و ۱۲ ظهر روز بعد پخش می‌شود.

پخش یک سریال جدید کره‌ای

سریال جدید «غول» نیز که تاکنون ۲۰ قسمت آن از شبکه تماشا پخش شده، با استقبال خوبی از سوی مخاطبان همراه بوده است.

این مجموعه تلویزیونی درامی خانوادگی با محوریت ماجرای سه خواهر و برادر است که در دوران نوجوانی بر اثر یک توطئه مرگبار از یکدیگر جدا می‌شوند و سال‌ها بعد در بزرگسالی، تصمیم به انتقام از عاملان نابودی خانواده‌شان می‌گیرند.

سریال «غول» هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا پخش می‌شود و بازپخش آن در ساعت‌های ۴، ۱۱ و ۱۶ روز بعد خواهد بود.