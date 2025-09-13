به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا؛ ۴ سریال با ژانرهای متفاوت روی آنتن شبکه تماشا می‌رود. از قصه‌های اجتماعی و ملموس سریال «یزدان» تا حماسه تاریخی و پرهیجان «افسانه جومونگ»، از معماهای جنایی «پوآرو» تا داستان‌های احساسی و انتقام‌جویانه سریال کره‌ای «غول».

روایت زندگی اجتماعی یک مأمور شهرداری در «یزدان»

سریال «یزدان» به کارگردانی منوچهر هادی و بازی پژمان بازغی، هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش می‌شود. این مجموعه که تهیه‌کنندگی آن را سلیم ثنائی بر عهده دارد، در هر قسمت داستان اجتماعی جدیدی حول محور مأمور شهرداری «عماد» روایت می‌کند و امروز قسمت چهارم این سریال روی آنتن می‌رود.

پژمان بازغی، لعیا زنگنه، سیما تیرانداز و دیگر هنرمندان برجسته در این سریال حضور دارند.

بازپخش «یزدان» هر روز در ساعات ۲ بامداد و ۹ صبح روی آنتن می‌رود.

افسانه جومونگ؛ حماسه‌ای تاریخی از کره

سریال محبوب کره‌ای «افسانه جومونگ» هر شب ساعت ۱۹ به روی آنتن می‌رود و امروز مخاطبان شاهد پخش قسمت ۳۹ می‌شوند.

این سریال تاریخی و حماسی، داستان بنیان‌گذاری سلسله گوگوریو را با بازی سونگ ایل‌گوک و دیگر ستارگان مطرح روایت می‌کند.

بازپخش «جومونگ» در ساعات ۱ بامداد، ۷ صبح و ۱۳ ظهر انجام می‌شود.

حل معماهای جنایی با کارآگاه «پوآرو»

شبکه تماشا سریال کلاسیک و محبوب «پوآرو» را هر شب ساعت ۲۱ پخش می‌کند. این مجموعه جنایی رازآمیز با مدیریت دوبله رضا آفتابی و صدای ماندگار اکبر منانی، داستان‌های معمایی هیجان‌انگیزی را با حضور کارآگاه هرکول پوآرو روایت می‌کند.

سه فصل پایانی این سریال برای نخستین بار پخش می‌شود.

بازپخش «پوآرو» در ساعات ۵ و ۱۲ روز بعد از شبکه تماشا پخش می‌گردد و امروز قسمت ۲۷ روی آنتن می‌رود.

داستانی از انتقام و خانواده در «غول»

سریال کره‌ای «غول» که روایتگر قصه سه خواهر و برادر جداشده و پر از راز و انتقام است، هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا پخش می‌شود و امشب مخاطبان شاهد پخش قسمت ۱۲ این سریال می‌شوند.

این مجموعه ترکیبی از درام، اکشن و عشق است که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی کره جنوبی اتفاق می‌افتد.

مدیریت دوبلاژ آن بر عهده مهسا عرفانی است و گویندگان برجسته‌ای در آن حضور دارند.

بازپخش «غول» در ساعات ۴، ۱۱ و ۱۶ روز بعد انجام می‌شود.