اورسجی: امیدوارم هر دو تیم کبدی برای کسب مدال طلا بجنگند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اورسجی در خصوص ارزیابی خود از عملکرد تیم‌های ملی کبدی دختران و پسران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین گفت: تیم دختران با برد شیرین مقابل تایلند به فینال رسید و امیدوارم در روز پایانی نیز نتیجه خوبی کسب کنند.

وی افزود: تیم پسران کارش مقداری سخت شد متأسفانه آنها مقابل بنگلادش شکست خوردند و بعد ازظهر امروز مقابل هند بازی خواهند کرد. امیدوارم قدرتمند ظاهر شوند تا در فینال حضور پیدا کنند.

اورسجی ادامه داد: متأسفانه شانس با بنگلادشی‌ها یار بود. امیدوارم پسران در فینال حضور پیدا کنند تا هر دو تیم ما برای کسب مدال طلا بجنگند.