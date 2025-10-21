  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

بازی‌های آسیایی جوانان- بحرین

اورسجی: امیدوارم هر دو تیم کبدی برای کسب مدال طلا بجنگند

رئیس فدراسیون کبدی با تاکید بر اینکه تیم پسران کبدی ایران مقابل هند شانس حضور در فینال را دارد، گفت:امیدوارم هر دو تیم دختران و پسران برای مدال طلا بجنگند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اورسجی در خصوص ارزیابی خود از عملکرد تیم‌های ملی کبدی دختران و پسران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین گفت: تیم دختران با برد شیرین مقابل تایلند به فینال رسید و امیدوارم در روز پایانی نیز نتیجه خوبی کسب کنند.

وی افزود: تیم پسران کارش مقداری سخت شد متأسفانه آنها مقابل بنگلادش شکست خوردند و بعد ازظهر امروز مقابل هند بازی خواهند کرد. امیدوارم قدرتمند ظاهر شوند تا در فینال حضور پیدا کنند.

اورسجی ادامه داد: متأسفانه شانس با بنگلادشی‌ها یار بود. امیدوارم پسران در فینال حضور پیدا کنند تا هر دو تیم ما برای کسب مدال طلا بجنگند.

کد خبر 6629680
سیده فرزانه شریفی

