پژوهشگران جوان برجسته رشته های علوم پایه تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین دوره مراسم گرامیداشت ابوریحان بیرونی و تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته کشور به همت گروه پایه علوم پایه فرهنگستان علوم روز پنجشنبه در محل فرهنگستان علوم برگزار می‌شود.

در این مراسم ۵ پژوهشگر جوان برجسته کشور که دستاوردهای علمی شاحص و سهم ارزنده‌ای در پیشبرد رشته‌های ریاضی، فیزیک، شیمی و زمین شناسی داشته‌اند معرفی و تجلیل خواهند شد. گفتنی است محیا مهرمحمدی استادیار دانشکده بیوتکنولوژی دانشگاه تهران در رشته زیست شناسی، حسین مولوی استادیار دانشکده شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در رشته شیمی، حسین لامعی رامندی محقق پسا دکتری ارشد در IPM در رشته ریاضی، محمدحسن وحیدی نیا استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در رشته فیزیک و میثم رستگاری مهر دانشیار دانشکده علوم دانشگاه خوارزمیدر رشته زمین شناسی برگزیده شده‌اند.

لازم به ذکر است این مراسم با حضور محمدرضا مخبر دزفولی رئیس فرهنگستان علوم، علی محمد سلطانی رئیس بنیاد ملی علم ایران و علی اکبر موسوی موحدی رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم ساعت ۹.۳۰ در این فرهنگستان برگزار خواهد شد.