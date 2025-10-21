  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

پارس جنوبی آماده تامین گاز در فصل سرد سال

پارس جنوبی آماده تامین گاز در فصل سرد سال

بوشهر- پارس جنوبی که ۷۳ درصد از گاز کشور را تامین می‌کند، آماده فعالیت با همه ظرفیت، در فصل سرد سال است.

دریافت 17 MB
کد خبر 6629861

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها