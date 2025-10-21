https://mehrnews.com/x39njj ۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳ کد خبر 6629861 استانها بوشهر استانها بوشهر ۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳ پارس جنوبی آماده تامین گاز در فصل سرد سال بوشهر- پارس جنوبی که ۷۳ درصد از گاز کشور را تامین میکند، آماده فعالیت با همه ظرفیت، در فصل سرد سال است. دریافت 17 MB کد خبر 6629861 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰ درصد ذخایر نفت و گاز ایران در میادین مشترک؛ چگونه از رقبا جا نمانیم هر روز تأخیر در میادین مشترک، چه مقدار ثروت از ایران خارج میکند؟ پایان تعمیرات سکوهای فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی برچسبها پارس جنوبی بوشهر غلامعباس حسینی مجتمع گازی پارس جنوبی
