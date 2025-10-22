دریافت 88 MB کد خبر 6629873 https://mehrnews.com/x39njy ۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۴ کد خبر 6629873 فیلم جامعه فیلم جامعه ۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۴ قصه ناتمام فارغ التحصیلان گزارش مهر از قصه ناتمام فارغ التحصیلان جویای شغل را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط اعضای جامعه دندانسازان شماره نظام پزشکی میگیرند؟ کارکنان فروشگاههای زنجیرهای قربانی فرارهای بیمهای کارفرمایان تقویت همکاریهای مشترک میان کمیته امداد و پست استان تهران از آموزش تا اشتغال؛ مسیر تحول مشاغل خانگی در مناطق محروم برچسبها دانشگاه های ایران دانشجویان بیکاری فارغ التحصیلان فیلم نوشت
نظر شما