۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

تقویت همکاری‌های مشترک میان کمیته امداد و پست استان تهران

در دیدار مدیرکل کمیته امداد با مدیرکل پست استان تهران، بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های اشتغال مددجویان و معرفی طرح‌های حمایتی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابوالفضل پرپنچی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران، امروز دوشنبه بیست‌ویکم مهرماه، با هادی میری، مدیرکل پست استان تهران دیدار و گفتگو کرد.

پرپنچی در این نشست که به مناسبت فرارسیدن روز جهانی پست برگزار شد، با گرامیداشت این مناسبت، از زحمات کارکنان مجموعه پست استان تهران تقدیر کرد و این روز را به آنان تبریک گفت.

محور اصلی این دیدار، بررسی زمینه‌های توسعه و تقویت همکاری‌های مشترک فی مابین بود.

از جمله محورهای توافق شده برای همکاری در این نشست معرفی مددجویان متقاضی اشتغال به اداره پست استان تهران برای ایجاد فرصت‌های شغلی و بهره‌گیری از ظرفیت گسترده ادارات و باجه‌های پستی در سراسر استان برای معرفی و توسعه «طرح اکرام» به شهروندان بود.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران در ادامه، با قدردانی از مشارکت و روحیه نیکوکاری کارکنان پست، عنوان کرد: ۳۰۰ نفر از کارکنان پست، از حامیان و یاوران "طرح اکرام" کمیته امداد در استان تهران هستند.

