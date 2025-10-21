محسن نادری مدیر سماوا در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: ما کتاب «کاهن معبد جینجا» را با صدای نویسنده آن وحید یامینپور ضبط کردهایم که امشب در درگاه طاقچه منتشر خواهد شد.
وی ادامه داد: مخاطبان از امشب تا پایان هفته میتوانند به صورت ویژه و همراه با کد تخفیف Yaminpour50، با ۵۰ درصد تخفیف از شنیدن این اثر لذت ببرند.
مدیر سماوا گفت: این کتاب در اصل سفرنامهای به ژاپن است که نسخه نوشتاری آن پیشتر بسیار پرطرفدار بوده اما تفاوت عمده این نسخه صوتی در این است که نویسنده با صدای خودش داستان را بازگو کرده و در روند روایت تغییرات جزئی و اضافاتی نیز با نظر شخصی خودش اعمال شده است.
وی افزود: وقتی خاطرات را مستقیم از زبان نویسنده بشنوید، جذابیتها، شوخطبعیها و طنازیهایی به آن افزوده میشود که تجربه شنیدن را دلنشینتر از خواندن نسخه مکتوب میکند.
نادری گفت: ضبط این کتاب برای ما تجربهای خاطرهانگیز و پر از لبخند بود. داستانهای جذاب و خندهداری از ژاپن در صفحات آن جا گرفتهاند؛ مثلاً نویسنده اشاره میکند که در بخشهای زیادی از کشور، تابلوها فقط به زبان ژاپنی دیده میشدند یا خاطرات بانمکی مثل نماز خواندن دوستانش در ژاپن از جمله مواردی بودند که ما را حسابی سرگرم کردند. فکر میکنم حتی ارزش دو بار گوش دادن را دارد.
