انتشار ۶۰عنوان کتاب صوتی تا پایان سال توسط سماوا

محسن نادری مدیر سماوا، در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: از ابتدای سال تاکنون توانستهایم ۲۵ کتاب صوتی تولید کنیم، اما رویکردمان در سال جاری کمی متفاوتتر از سالهای گذشته بوده است. امسال تمرکز اصلی ما بر کتابهای حجیمتری قرار گرفت که شاید خوانش آنها به صورت فردی برای مخاطبان دشوار باشد.
وی ادامه داد: علاوه بر این روی کتابهایی سرمایهگذاری کردیم که متنهای پیچیدهتر و تخصصیتری دارند؛ آثاری که خواندنشان نیازمند مهارت بیشتری است. این نوع کتابها با اجرای گویندگان حرفهای، تأثیرگذاری بیشتری دارند و برای مخاطبان، شنیدن آنها سادهتر از مطالعه متن خواهد بود.
مدیر سماوا گفت: تمرکز دوممان مانند سالهای گذشته، بر تولید کتابهای مخصوص کودکان و نوجوانان ادامه داشته است. همچنین در طول سال جاری برنامهریزی کردهایم تا ۶۰ عنوان کتاب صوتی منتشر کنیم. در این مسیر تلاش کردهایم روی آثار خاص و پرفروش نیز سرمایهگذاری کنیم؛ مثلاً کتابهایی مانند «روحالله» که مورد استقبال خوبی قرار گرفته، یا «حوض خون» که نرخ فروش مطلوبی داشت. همچنین کتاب «آبنبات لیمویی» که در نوروز منتشر شد، جزو پرفروشترینهای ما بود، چراکه بسیاری از مخاطبان منتظر تولید نسخه صوتی آن بودند. از دیگر عناوین موفق میتوان به کتاب «رحمت واسعه»، «کمدی الهی» (با استقبال مناسب)، و «پاسیاد پسر خاک» اشاره کرد.
وی افزود: روند انتخاب کتابها در سماوا توسط شوراهایی صورت میگیرد که ترکیب نظرات ناشران و بررسی قابلیت صوتی شدن آثار را مد نظر قرار میدهند. برخی آثار فلسفی یا مذهبی به دلیل ماهیتشان امکان تبدیل به کتاب صوتی را ندارند، زیرا باید دقیقاً مطالعه شوند تا جزئیاتشان درک شود. با این حال، امسال تمرکز بیشتری روی آثاری پژوهشی همچون «روحالله» و «پاسیاد پسر خاک» داشتهایم؛ کتابهایی که مطالعه آنها به نسبت نسخه صوتی به زمان بیشتری نیاز دارد اما با خوانش حرفهای گویندگانی مثل وحید یامینپور و مهدی طهماسبی از اساتید رادیو، شنیدنشان برای مخاطب بسیار راحتتر میشود.
نادری گفت: بهزودی کتاب معروف «بخش سرطان» از نشر امیرکبیر را برای علاقهمندان ارائه خواهیم داد. این اثر با وجود پیچیدگی و استفاده از کلمات و نامهای چالشبرانگیز، تحت نظارت دقیق ما توسط تیم ویراستاری بازخوانی و آماده شده تا مخاطبان بتوانند نسخهای استاندارد و خوانششده از آن داشته باشند.
وی افزود: برای هفته دفاع مقدس نیز برنامههای ویژهای در حال اجرا داریم. در پویش مشترک با طاقچه، آثاری مانند «چشم بیتلحم»، «حوض خون»، «پاسیاد پسر خاک» و تعدادی آثار قبلی همچون «پاییز آمد» و «مهاجر سرزمین آفتاب» را با تخفیف عرضه کردهایم. برخلاف تخفیفهای ثابت ۳۰ درصدی در طول سال، برای هفتههای ویژه مثل دفاع مقدس یا هفته کتاب، تخفیفها تا ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد افزایش پیدا میکنند؛ این پویشها از یک روز قبل از هفته دفاع مقدس آغاز شده و تا پایان هفته دفاع مقدس ادامه خواهند داشت.
مدیر سماوا گفت: در حال حاضر با ۲۲ ناشر همکاری میکنیم و در آینده نزدیک قرار است تعداد ناشران افزایش یابد. اخیراً سه ناشر جدید نیز کتابهایی برای بررسی ارسال کردهاند که در جلسات شورایی ارزیابی میشوند تا قابلیت صوتی شدن آنها مشخص شود.
وی افزود: در انتخاب گویندگان برای هر کتاب معیارهای مشخصی داریم؛ ارتباط حال و هوای گوینده با متن کتاب اهمیت بسیاری دارد. در صنعت تولید کتابهای صوتی بیشتر از صدای خوب و زیبا، توانایی درست خواندن متن مهم است. بسیاری از گویندگان برجستهای که با ما کار کردهاند توانستهاند استانداردهای فوقالعادهای را رعایت کنند؛ به عنوان مثال خانم زیبا بروفه با مهارتی بینظیر خط داستان را بدون نقص پیش میبرند، یا هنرمندان باتجربهای همچون داوود حیدری و پیمان طالبی که سابقه طولانی در گویندگی دارند.
نادری گفت: ما همواره تلاش کردهایم فضای صمیمی و حرفهای در سماوا ایجاد کنیم؛ هدف ما ساخت جامعهای گرم و پویا شامل نویسندگان داخلی، ناشران و مخاطبان عزیز است. این فرهنگ در صفحات شخصی فضای مجازیمان کاملاً ملوس است.
