به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان صالحی روز سه شنبه در نشست هم‌اندیشی مزایای ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانش‌بنیان و اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه که در دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار شد، اظهار کرد: ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۱ تصویب شده، با هدف توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت تدوین شده و تمام شرکت‌ها می‌توانند با انعقاد تفاهمنامه کتبی با واحدهای پژوهشی و دانشگاهی مرتبط با اولویت استان از مزایای آن استفاده کنند.

وی اظهار کرد: هر واحد صنعتی دولتی و خصوصی که با دانشگاه قرارداد تحقیق و توسعه منعقد کند، مشمول مشوق مالیاتی می‌شود. هزینه‌های انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آینده لحاظ می‌شود.

وی ادامه داد: کارشناسان خبره‌ای برای تکمیل فرم‌ها آماده همکاری هستند و در صورت تکمیل مدارک شرکت‌ها در سامانه مربوطه، نتیجه بررسی، ظرف حداکثر ۲ ماه اعلام می‌شود که در صورت تأیید، از مالیات قطعی شرکت‌ها مبلغ قراردادها کسر می‌شود و تاکنون چندین پروژه در این مسیر تأیید و اجرا شده و نتایج سودمندی برای صنایع و بخش خصوصی داشته است.

صالحی خاطرنشان کرد: امسال ۶۰ همت اجازه استفاده از ظرفیت‌های این قانون صادر شده، در حالی که سال گذشته کل عملکرد اعتبار مالیاتی ۶ همت بوده است و با توجه به تلاش‌های آذربایجان شرقی برای ارتقای آگاهی صنایع و دانشگاه‌ها دررابطه با این قانون، این استان می‌تواند سال آینده در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان رتبه اول یا دوم کشور را کسب کند.

وی ادامه داد: تا امروز ۸۵ درصد پروژه‌های اعلامی، تایید شده و باقی پروژه‌ها به خاطر طولانی مدت بودن یا مرتبط بودن با موضوع علوم انسانی تایید نشده‌اند.

وی همچنین اظهار کرد: از سالجاری گذراندن دوره پسادکترا حتی با وجود سربازی در صنایع و شرکت‌ها میسر شده است و گذراندن فرصت مطالعاتی ۶ تا ۹ ماه برای اعضای هیأت علمی وزارت علوم در صنایع اجباری شده است.