شفیعی: بحران منابع آبی و فرونشست زمین شرایط تولید را دشوار کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی و صنایع غذایی، با تقدیر از خدمات محمدامین حجازی در طول ۱۸ سال تصدی ریاست این مجموعه اظهار کرد: استمرار مدیریت در چنین جایگاهی بیانگر درایت، تلاش و موفقیت در مسیر توسعه علمی و پژوهشی است.
وی ضمن آرزوی توفیق برای رئیس جدید پژوهشکده، به شرایط خاص بخش کشاورزی کشور و استان اشاره کرد و افزود: علیرغم همه محدودیتها و پیامدهای ناشی از خشکسالیهای متوالی و کاهش سطح آب دریاچه ارومیه، که محدودیتهای جدی برای کشاورزان ایجاد کرده است، بخش کشاورزی همچنان با قدرت در مسیر تأمین غذای کافی و سالم برای جامعه حرکت میکند.
شفیعی با بیان اینکه بحران منابع آبی و فرونشست زمین در برخی مناطق، شرایط تولید را دشوار کرده است، خاطرنشان کرد: در چنین وضعیتی، افزایش بهرهوری و بهرهگیری از فناوریهای نوین تنها راهحل پایداری کشاورزی است و این فناوریها باید از مسیر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی به بخش اجرا منتقل شود.
وی با اشاره به وجود بیش از ۸۵۰ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان گفت: این ظرفیت بزرگ، نیازمند پشتیبانی علمی و فناوری از سوی پژوهشکدههای تخصصی است تا ارزش افزوده تولیدات کشاورزی افزایش یابد و زنجیره تولید تا مصرف بهدرستی مدیریت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه تکالیف سنگینی از جمله دستیابی به خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید محصولات اساسی برای بخش کشاورزی تعیین شده است، افزود: تحقق این هدف جز با اتکا به دانش فنی، تحقیقات کاربردی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان امکانپذیر نیست.
شفیعی تصریح کرد: پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی در سالهای اخیر با اقدامات مؤثر خود، نقش برجستهای در تأمین امنیت غذایی و ارتقای سلامت جامعه داشته است و در اجرای مأموریتهای محوله از سوی وزارت جهادکشاورزی نیز عملکردی درخشان از خود نشان داده است.
وی ابراز امیدواری کرد: یافتهها و دستاوردهای علمی سایر پژوهشکدههای کشاورزی کشور نیز در اختیار سازمانهای جهادکشاورزی استانها قرار گیرد تا با انتقال مؤثر دانش و تجربه، شاهد توسعه متوازن و پایدار در بخش کشاورزی کشور باشیم.
