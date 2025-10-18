  1. استانها
روحی: تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بی نام در آذربایجان شرقی

تبریز- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی، از تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر روحی، روز شنبه در جلسه بررسی پروژه‌های شهرستان میانه که با حضور نماینده میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: مدیریت استان با هدف جذب سرمایه‌گذاران و تسریع در اجرای پروژه‌های اقتصادی، تهیه این بسته‌ها را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: این بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعت، خدمات، معدن و گردشگری تدوین می‌شود و تمامی مجوزهای مورد نیاز از جمله مجوزهای زیست‌محیطی، امور اراضی و سایر استعلامات قانونی در آن‌ها از پیش اخذ و آماده اجرا هستند.

روحی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند روند صدور این مجوزها را تسریع کنند تا این بسته‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد و هرچه سریع‌تر به طرح‌های مولد و ارزش‌افزا تبدیل شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت تسهیل‌گری در فرآیند سرمایه‌گذاری در استان گفت: باید پیش از آغاز هر پروژه، پیوست‌های زیست‌محیطی آن به‌صورت دقیق بررسی و لحاظ شود تا در ادامه مسیر با مشکلات محیط‌زیستی مواجه نشویم.

وی همچنین بر ضرورت ارتباط نزدیک میان دانشگاه و صنعت تأکید کرد و افزود: پیوند میان مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان با بخش صنعت، زمینه‌ساز نوآوری، افزایش بهره‌وری و سود مشترک برای هر دو بخش خواهد بود.

روحی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی شهرستان میانه گفت: مجتمع فولاد میانه یکی از بزرگ‌ترین توانمندی‌های صنعتی استان است که در صورت همکاری و تعامل علمی با شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.

