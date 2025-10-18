به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر روحی، روز شنبه در جلسه بررسی پروژههای شهرستان میانه که با حضور نماینده میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: مدیریت استان با هدف جذب سرمایهگذاران و تسریع در اجرای پروژههای اقتصادی، تهیه این بستهها را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: این بستههای سرمایهگذاری در حوزههای صنعت، خدمات، معدن و گردشگری تدوین میشود و تمامی مجوزهای مورد نیاز از جمله مجوزهای زیستمحیطی، امور اراضی و سایر استعلامات قانونی در آنها از پیش اخذ و آماده اجرا هستند.
روحی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی موظفاند روند صدور این مجوزها را تسریع کنند تا این بستهها در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد و هرچه سریعتر به طرحهای مولد و ارزشافزا تبدیل شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت تسهیلگری در فرآیند سرمایهگذاری در استان گفت: باید پیش از آغاز هر پروژه، پیوستهای زیستمحیطی آن بهصورت دقیق بررسی و لحاظ شود تا در ادامه مسیر با مشکلات محیطزیستی مواجه نشویم.
وی همچنین بر ضرورت ارتباط نزدیک میان دانشگاه و صنعت تأکید کرد و افزود: پیوند میان مراکز علمی و شرکتهای دانشبنیان با بخش صنعت، زمینهساز نوآوری، افزایش بهرهوری و سود مشترک برای هر دو بخش خواهد بود.
روحی در پایان با اشاره به ظرفیتهای صنعتی شهرستان میانه گفت: مجتمع فولاد میانه یکی از بزرگترین توانمندیهای صنعتی استان است که در صورت همکاری و تعامل علمی با شرکتهای دانشبنیان، میتواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.
