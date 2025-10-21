به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژهای عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان ایلام با قدردانی از مردم شریف استان و کلیه مسئولان اجرایی، نظامی و امنیتی، اظهار داشت: استان ایلام در طول دوران دفاع مقدس و پس از آن، همواره نماد صلابت و وفاداری به نظام اسلامی بوده و دشمن به سبب همین استواری مردم از این خطه ناراحت است.
رئیس قوه قضائیه با تشکر از استاندار ایلام، نماینده ولیفقیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، گفت: همه مسئولان در ایلام با همت، بصیرت و همدلی در خدمت مردم هستند و این استان بهواسطه موقعیت خاص و اهمیت راهبردی، مسئولیتی سنگین بر دوش دارد.
وی افزود: همانگونه که خداوند متعال، پیامبر اکرم (ص) و حضرت ولیعصر (عج) بر اعمال بندگان شاهدند، مردم نیز امروز رفتار و عملکرد مسئولان را میبینند، ازاینرو همه باید بیش از پیش در کارها دقت و اخلاص داشته باشند تا رضایت الهی و اعتماد عمومی حاصل شود.
محسنیاژهای ضمن اشاره به نقش ایلام در دوران جنگ تحمیلی، بیان کرد: دشمن در آن دوران ۱۲ روز نخست را بهصورت هوشمندانه بر استان متمرکز کرده بود، اما با دفاع مردم غیور، موفقیتی به دست نیاورد.
وی افزود: مردم ایلام در تمام دهههای پس از انقلاب نیز در برابر فشارهای دشمنان خارجی و جریانهای معاند داخلی با صبر و ایمان ایستادگی کردند.
رئیس قوه قضائیه یکی از ویژگیهای ارزشمند مردم ایلام را حضور پرشور در تمامی عرصههای انقلاب، از جمله انتخابات دانست و گفت: این مشارکت گسترده، نشانه مسئولیتپذیری و اعتماد متقابل میان مردم و نظام است.
وی از استاندار ایلام برای فراهمسازی جلسات مختلف طی سفر تشکر کرد و افزود برگزاری نشستهای تخصصی با دانشگاهیان، نهادهای اجرایی و مسئولان محلی فرصت ارزشمندی برای همفکری و کاهش مشکلات مردم فراهم کرده است.
محسنیاژهای همچنین از رئیس دانشگاه ایلام و مدیران دستگاههای اجرایی که زمینه تعامل و گفتوگوی مستقیم را ایجاد کردند، تقدیر کرد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات سفر اخیر هیئت دولت به ایلام اشاره کرد و آن را گامی مثبت در جهت توسعه و تقویت زیرساختهای استان دانست.
وی تاکید کرد: دستگاه قضائی آماده همکاری با مجموعه دولت در اجرای مصوبات و تسهیل امور مردم است و خواستار اقدام عملی برای تحقق مصوبات پنجاهویکگانه شد که با پیگیری ویژه استاندار ایلام به ثبت رسیدهاند.
محسنیاژهای با اشاره به ایمان و وفاداری مردم ایلام تصریح کرد: این استان همانند دژی نفوذناپذیر در برابر دشمنان انقلاب ایستاده است و باید همه مسئولان با الهام از این روحیه، برای خدمت صادقانه و رفع مشکلات مردم تلاش کنند تا رضایت خداوند و پایداری نظام اسلامی استمرار یابد.
تفویض اختیارات به رؤسای دادگستری برای تسریع در حل مسائل استانها
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست شورای اداری استان ایلام با تأکید بر ضرورت هماهنگی نهادهای اجرایی، قضایی و تقنینی برای گرهگشایی از مشکلات مردم، اظهار داشت: هدف سفرهای استانی قوه قضائیه، پیگیری میدانی مصوبات گذشته و یافتن راهحلهای عملی برای مشکلاتی است که در جلسات مختلف مطرح میشوند تا تصمیمات به مرحله اجرا برسد و از تکرار موضوعات جلوگیری شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: بخشی از اختیارات قانونی و اجرایی خود را به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض کردهام تا بتوانند متناسب با نیازهای هر منطقه، در حل مسائل قضایی و اداری اقدام کنند.
وی افزود: در حوزههایی از جمله پروژههای ناتمام، تنظیم وضعیت شرکتهای تولیدی و کشاورزی، دامداری، صنعت، زیرساختهای آب، برق و گاز، رؤسای دادگستری میتوانند پیگیر امور و هماهنگکننده میان دستگاهها باشند.
محسنیاژهای با اشاره به محدودیتهای قانونی موجود در برخی حوزهها، تصریح کرد: مواردی که مستقیماً در اختیار قوه قضائیه است از طریق رؤسای کل دادگستری استانها پیگیری میشود، اما اگر موضوعی مربوط به دولت یا نهاد دیگری باشد، با اطلاع از آن، شخصاً پیگیری خواهم کرد تا مسیر قانونی واگذاری یا حل مسئله فراهم شود.
وی افزود گاهی ضرورتها و اولویتهای اقتصادی و اجتماعی ایجاب میکند که اقدام فوری انجام شود؛ اما در برخی زمینهها که قانون فعلی اجازه نمیدهد، مسیر اصلاح یا تصمیمات ویژه باید از طریق سران قوا یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور بررسی شود.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: در چنین مواردی اگر مسئولان استان نتیجه واحدی درباره ضرورت اقدام به دست آورند، پیشنهاد استان میتواند با اولویت در سطح ملی مطرح و در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی بررسی شود.
محسنیاژهای راهحل اصلی پیشرفت امور را ارائه نظر واحد و هماهنگ میان مجموعه مدیران استان دانست و گفت هرگاه دستگاههای مختلف، از استانداری تا قوه قضائیه و نهادهای نظارتی، بر اولویت مشترکی توافق کنند، تحقق آن بسیار سریعتر خواهد بود.
وی تأکید کرد قوه قضائیه همه تلاش خود را معطوف به این هماهنگی و تسریع اجرای مصوبات استانی خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: مأموریت اصلی رؤسای دادگستری استانها نه صرفاً رسیدگی قضایی، بلکه کمک به حل مشکلات مردم در چارچوب قانون و همکاری مؤثر با سایر دستگاههاست و از همه مدیران خواست در مسیر خدمت بیمنت و تصمیمگیریهای واحد گام بردارند.
وی با بیان اینکه توسعه و ارتقای واحدهای قضایی در استانها نیازمند بررسی کارشناسی دقیق است، اظهار داشت: ایجاد یا ارتقای دادسراها، بخشها و واحدهای وابسته به دستگاه قضایی از جمله سازمان ثبت اسناد، پزشکی قانونی و زندانها، در چارچوب مقررات و بر اساس اولویتهای استانی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
رئیس قوه قضائیه گفت بخشی از اختیارات تفویضشده به رؤسای کل دادگستری استانها اجازه بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص تأسیس یا ارتقای واحدهای قضایی را میدهد و این پیشنهادات پس از بررسی دقیق از جنبههای اجرایی، مالی و قانونی، در قوه قضائیه نهایی خواهد شد.
ورود دستگاه قضایی به موضوع محکومان مالی و زندانیان بدون سوءنیت
وی افزود تصمیمگیری در این زمینه با نظر مساعد و با هدف رفع نیازهای واقعی مردم صورت میگیرد، اما تحقق نهایی آن منوط به ارزیابی همه جوانب و توان اعتباری موجود است.
وی با اشاره به برنامههای پیش از سفرهای استانی قوه قضائیه توضیح داد: همواره پیش از هر سفر، مشکلات حوزههای قضایی استان بررسی و پیشنهادهایی تهیه میشود تا در جلسات نهایی تصمیمگیری شود.
محسنیاژهای گفت در برخی موارد ممکن است اولویتهای استانی در ارزیابی اولیه مغفول مانده باشد که در این صورت قوه قضائیه آماده بازنگری و جابهجایی اولویتها و تخصیص اعتبارات مضاعف است.
رئیس قوه قضائیه به موضوع محکومان مالی و زندانیان بدون سوءنیت اشاره کرد و یادآور شد: به پیشنهاد مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۱، پروندههای زیادی مورد عنایت قرار گرفت و قریب به ۹۰ هزار پرونده مختومه شد که بخش مهمی از آن مربوط به جوانان و دانشجویان بود.
وی تأکید کرد: در صورت وجود افراد مشمول شرایط عفو یا تخفیف مجازات، پرونده آنان با همکاری دادگستری استان و نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار میگیرد تا امکان آزادی و بازگشت آنان به زندگی فراهم شود.
محسنیاژهای افزود: برخی از محکومان همچنان به دلیل داشتن شاکی خصوصی در زندان باقی ماندهاند و دستگاه قضایی بدون رضایت شاکی قانوناً اجازه آزادی آنان را ندارد، اما تلاش برای جلب رضایت و حل این موارد از مسیرهای قانونی در دستور کار است.
دشمن در همه حوزهها، از اقتصاد تا رسانه، در حال فعالیت است
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خدمترسانی به زائران اربعین اشاره کرد و با تأکید بر عشق و ارادت مردم ایلام به اهل بیت (ع)، گفت: حضور میلیونی زائران در ایام اربعین نیازمند همافزایی همه دستگاههای اجرایی، قضایی و امنیتی است و قوه قضائیه در کنار دولت برای رفع مشکلات مرتبط با تردد و امور حقوقی زائران آماده همکاری کامل است.
وی با تقدیر از تلاشهای استاندار ایلام و نهادهای انتظامی و امنیتی، خاطرنشان ساخت: استان ایلام با ظرفیتهای مردمی و مدیریتی خود در خط مقدم خدمت به زائران قرار دارد و الگوی همبستگی و عملگرایی در نظام اسلامی محسوب میشود.
وی با تأکید بر هوشیاری نسبت به نقشههای دشمن خاطرنشان کرد: دشمنان ملت ایران همواره تلاش میکنند از هر ضعف یا نارسایی در دستگاهها بهرهبرداری کرده و یأس و بدبینی را در جامعه القا کنند، اما مردم و مسئولان باید با رفتار سنجیده، گفتار متین و عملکرد دقیق، مانع این سوءاستفادهها شوند.
رئیس قوه قضائیه گفت: دشمن در همه حوزهها، از اقتصاد تا رسانه، در حال فعالیت است و شکستهای پیدرپی او سبب شده فشارهای جدیدی را طراحی کند که با اتحاد مردم و مدیران بیاثر خواهد شد.
وی با یادآوری ایثار شهدا و خانوادههای آنان تأکید کرد: خدمت در نظام اسلامی حقی بزرگ و مسئولیتی الهی است و اگر کوتاهی یا تعلل در خدمت به مردم صورت گیرد، وجدان هر مسئول خود داور نخست خواهد بود.
وی افزود: این جایگاهها فرصتی الهی برای انجام وظیفه و کمک به مردم است و باید با نهایت اخلاص و احساس مسئولیت از آن بهره برد
