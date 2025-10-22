رفیعی: راه آهن در قالب ۲ قطعه در حال اجرایی شدن است

جعفر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزیابی وضعیت زیرساختی این استان گفت: به رغم اقدامات قابل توجه در سال‌های اخیر، هنوز بخش عمده‌ای از مسیرهای ارتباطی ایلام تا مرز مهران و طرح‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای استان نیازمند ارتقای جدی و تسریع در اجراست.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام افزود: استان ایلام با وجود ظرفیت‌های بالا در حوزه جغرافیایی و کشاورزی، هنوز از ایده‌آل‌های مورد انتظار برای میزبانی میلیون‌ها زائر حسینی فاصله دارد.

وی با اشاره به اینکه در شش ماه نخست سال جاری بیش از پنج میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مرز مهران تردد داشته‌اند، افزود: نبود زیرساخت‌های متناسب با این حجم رفت‌وآمد از مهم‌ترین چالش‌های فعلی استان است.

رفیعی دلیل عقب‌ماندگی‌ها را تاریخی دانست و گفت: بخش عمده‌ای از کمبودها به دوران جنگ تحمیلی بازمی‌گردد که ایلام به علت قرار گرفتن در خط مقدم دفاع مقدس، بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های عمرانی خود را از دست داد.

وی افزود: در سال‌های اخیر با پیگیری‌های مستمر دولت و سفر ریاست جمهوری به استان، ۳۸ کیلومتر از محورهای اصلی استان به صورت چهارخطه به بهره‌برداری رسیده و اکنون مردم از آن مسیرها استفاده می‌کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام گفت: اولویت پروژه‌های فعلی ارتقای مسیر ایلام - مهران تا مرز و تبدیل آن به بزرگراهی با ارتفاع هندسی مناسب و استاندارد کامل است.

وی همچنین ادامه پروژه آزادراه کرمانشاه را که اگرچه در محدوده کرمانشاه قرار دارد اما با کاهش ۴۰ کیلومتری مسیر دسترسی ایلام به مرکز کشور نقش مهمی در کاهش هزینه و زمان سفر دارد از طرح‌های ضروری دانست.

رفیعی تأکید کرد: وزیر راه و شهرسازی توجه ویژه‌ای به ایلام دارد و با تصویب دستورات لازم انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از مشکلات حمل‌ونقل استان برطرف شود.

وی در ادامه درباره راه‌آهن گفت: از مجموع ۱۵ هزار کیلومتر خطوط فعال ریلی کشور، ایلام متأسفانه هیچ مسیر فعال ندارد. تنها ۷۵ کیلومتر از مسیر مصوب قانونی برای استان دارای مجوز است که دو قطعه ۱۷ کیلومتری آن در حال اجراست و پیشرفت فیزیکی بین پنج تا ۱۵ درصد دارد.

رفیعی افزود: با توجه به موقعیت استان و ضرورت توسعه گردشگری، وجود خطوط ریلی ایمن یکی از نیازهای اساسی ایلام است که باید در اولویت دولت قرار گیرد.

۱۱۰ هزار متر مربع اراضی ملی رفع تصرف شده است

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در ادامه گفت: مشکل اصلی در حوزه مسکن عدم توان مالی متقاضیان و کمبود آورده‌های شخصی است و در تعامل با ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت راه و شهرسازی مقرر شده تسهیلات ویژه‌ای برای این افراد در نظر گرفته شود تا روند ساخت و واگذاری تسریع یابد.

رفیعی افزود: با حمایت شورای قضایی استان، دادستان مرکز و رئیس دادگاه‌های ایلام و شهرستان‌ها بیش از ۱۱۰ هزار متر مربع اراضی ملی رفع تصرف شده که ارزش تقریبی آنها چهار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی گفت: این اقدام نمونه‌ای از مدیریت منسجم بین دستگاهی در دفاع از منافع عمومی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در پایان افزود: در طرح نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت، استان با مشکل کمبود زمین مواجه است و از مجموع چهار هزار و ۴۰۰ متقاضی تأیید شده تنها حدود چهل نفر امکان بهره‌برداری از اراضی دولتی واقع در حریم شهرها را دارند.

وی خواستار اصلاح آیین‌نامه‌ها و توجه ویژه دولت به استان‌های محروم شد و ابراز امیدواری کرد: با تصمیمات آتی وزارت راه و شهرسازی مسیر توسعه ایلام در بخش حمل‌ونقل و خدمات شهری با شتاب بیشتری دنبال شود.