رئیس ستاد انتخابات بوشهر: همه شعب به زیرساخت ارتباطی پایدار مجهز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان صبح چهارشنبه در نشست ستاد انتخابات استان بوشهر اظهار کرد: کمیته‌های تخصصی ستاد انتخابات باید نسبت به آسیب‌شناسی جامع اقدام کنند و شناخت دقیق از نقاط مثبت و منفی داشته باشند.

وی بر لزوم شناخت دقیقی از چالش‌ها و نقاط ضعف ادوار گذشته انتخابات تاکید کرد و ادامه داد: شناخت این مسائل می‌تواند نقش مهم و مؤثری را در رفع نقص‌ها در برگزاری انتخابات داشته باشد.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر تاکید کرد: تسلط، دقت و هماهنگی کامل همه اعضای اجرایی و نظارت در سطوح مختلف برگزاری انتخابات امن و شفاف یک ضرورت است که منتج به اجرای کامل، دقیق و اتمام به‌موقع فرآیند انتخابات در تمام شعب استان خواهد شد.

مستندسازی تمامی اقدامات

وی با اشاره به اصلاح بخش‌هایی از قانون انتخابات، خاطرنشان کرد: ضروری است همه مسئولان و دست‌اندرکاران با مطالعه دقیق مفاد قانون، از اشراف لازم برای پاسخ‌گویی به ابهامات احتمالی در فرآیند برگزاری انتخابات برخوردار باشند.

جهانیان با تاکید بر اهمیت تجهیز شعب اخذ رأی به زیرساخت‌های ارتباطی پایدار تصریح کرد: هر شعبه باید حداقل به دو نوع ارتباط پایدار متصل باشد و در این زمینه بررسی‌های دقیق و جلسات فنی در حال برگزاری است.

وی همچنین از رؤسای کمیته‌ها خواست مستندسازی تمامی اقدامات تا روز انتخابات را به‌صورت مستمر انجام دهند و افزود: ضروری است احکام اعضای کمیته‌ها در اسرع وقت توسط رئیس ستاد انتخابات استان صادر و تقسیم وظایف به‌صورت دقیق و مشخص صورت گیرد.