۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷

مهردادی: راهبران و معلمان عشایری محور تحقق عدالت آموزشی در کشور هستند

قزوین – مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش‌وپرورش گفت: راهبران و معلمان عشایری با تلاش شبانه‌روزی در سخت‌ترین شرایط، نماد واقعی تحقق عدالت آموزشی در کشور هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهردادی بعد از ظهر سه شنبه در نخستین جلسه راهبران آموزشی و تربیتی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اظهار کرد: معلمان و راهبران عشایری با تلاش و تعهد خود، نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش و تحقق عدالت آموزشی در مناطق محروم کشور دارند.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از نخبگان کشور از میان دانش‌آموزان عشایری برخاسته‌اند، افزود: دانش‌آموزان عشایری با وجود کمبود امکانات، استعدادهای درخشانی دارند و هر سال شاهد موفقیت آنان در کنکور و المپیادهای علمی هستیم. این دستاوردها نتیجه فداکاری فرهنگیان در مسیر کوچ و سختی‌های زندگی عشایری است.

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر اهمیت نقش اخلاق و ارتباط انسانی در مدیریت مدارس گفت: مدیر موفق کسی است که اهل تعامل، مهربان و اصلاح‌گر باشد. تحقق عدالت آموزشی تنها با همکاری و همدلی میان همه ارکان آموزش‌وپرورش، از مدیر و معلم تا خانواده‌ها، امکان‌پذیر است.

مهردادی در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از سه‌هزار راهبر آموزشی در کشور بیان کرد: راهبران با تشکیل اجتماعات یادگیری و ارائه روش‌های نوین تدریس، بازوان علمی وزارت آموزش‌وپرورش در توانمندسازی معلمان هستند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت انتخاب معلمان دلسوز در دوره ابتدایی گفت: این مقطع زیربنای نظام آموزشی کشور است و باید بهترین معلمان در آن به‌کار گرفته شوند؛ چراکه عشق به یاد دادن شرط اصلی موفقیت در حرفه معلمی است.

مهردادی در پایان خاطرنشان کرد: معلمان عشایری قهرمانان گمنام عرصه تعلیم و تربیت‌اند و وظیفه ماست با حمایت مادی و معنوی، شرایطی فراهم کنیم تا هیچ دانش‌آموزی در کشور از تحصیل بازنماند.

