مهردادی: راهبران و معلمان عشایری محور تحقق عدالت آموزشی در کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهردادی بعد از ظهر سه شنبه در نخستین جلسه راهبران آموزشی و تربیتی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اظهار کرد: معلمان و راهبران عشایری با تلاش و تعهد خود، نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش و تحقق عدالت آموزشی در مناطق محروم کشور دارند.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از نخبگان کشور از میان دانش‌آموزان عشایری برخاسته‌اند، افزود: دانش‌آموزان عشایری با وجود کمبود امکانات، استعدادهای درخشانی دارند و هر سال شاهد موفقیت آنان در کنکور و المپیادهای علمی هستیم. این دستاوردها نتیجه فداکاری فرهنگیان در مسیر کوچ و سختی‌های زندگی عشایری است.

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر اهمیت نقش اخلاق و ارتباط انسانی در مدیریت مدارس گفت: مدیر موفق کسی است که اهل تعامل، مهربان و اصلاح‌گر باشد. تحقق عدالت آموزشی تنها با همکاری و همدلی میان همه ارکان آموزش‌وپرورش، از مدیر و معلم تا خانواده‌ها، امکان‌پذیر است.

مهردادی در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از سه‌هزار راهبر آموزشی در کشور بیان کرد: راهبران با تشکیل اجتماعات یادگیری و ارائه روش‌های نوین تدریس، بازوان علمی وزارت آموزش‌وپرورش در توانمندسازی معلمان هستند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت انتخاب معلمان دلسوز در دوره ابتدایی گفت: این مقطع زیربنای نظام آموزشی کشور است و باید بهترین معلمان در آن به‌کار گرفته شوند؛ چراکه عشق به یاد دادن شرط اصلی موفقیت در حرفه معلمی است.

مهردادی در پایان خاطرنشان کرد: معلمان عشایری قهرمانان گمنام عرصه تعلیم و تربیت‌اند و وظیفه ماست با حمایت مادی و معنوی، شرایطی فراهم کنیم تا هیچ دانش‌آموزی در کشور از تحصیل بازنماند.