به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح سه شنبه در نشست هماندیشی معاونان، راهبران و سرگروههای آموزشی دوره ابتدایی استان سمنان در محل آموزش و پرورش استان، دوره ابتدایی را اساس و شالوده نظام تعلیم و تربیت خواند و بر نقش بیبدیل معلمان و راهبران آموزشی در ایجاد تحول در این دوره تحصیلی تاکید کرد.
وی معاونان و راهبران آموزشی را سفیران تحول خواند و اظهار داشت: اگر شماها که در این جلسه حضور دارید، اعتقاد داشته باشید و با انگیزه وارد کار شوید، میتوانید برای مدیر مدرسه انگیزه ایجاد کنید تا کارستان کند.
شریفی با اشاره به پهناور بودن استان و وجود شرایط فرهنگی و جغرافیایی متفاوت، تصریح کرد: نگاه اداره کل، نگاهی کاملاً متوازن و بر مبنای اقتضائات اقلیمی و شرایط فرهنگی هر منطقه است و هیچ تفاوتی بین شهرستانها قائل نیستیم.
وی آرامش را کلید اصلی تحول در مدارس دانست و گفت: اولین قدم برای تحول، ایجاد محیطی امن و آرامبخش در مدرسه است و این بزرگترین خدمت است.
شریفی از راهبران آموزشی خواست نقش هدایتگری و راهنمایی را داشته باشند و نه بازرسی و مچگیری و با درک متقابل و همراهی، فضای مدرسه را به محیطی امن و پرنشاط تبدیل کنند.
وی از کلیه همکاران خواست با توجه به شرایط سخت اقتصادی، از تحمیل هرگونه هزینه اضافی و فشار مالی به خانوادهها، به ویژه در دوره ابتدایی، خودداری کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان بر آموزش مهارتهای زندگی به دانشآموزان دوره ابتدایی تاکید کرد و گفت: هر هفته یک مهارت به دانشآموزان آموزش داده شود، مهارتهایی مانند سلام و احوالپرسی، آشپزی ساده، اتوکشی و آداب معاشرت، حداقلهای مهارت زندگی هستند که باید در مدارس مورد توجه جدی قرار گیرند.
