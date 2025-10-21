  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴

رضایی: راهبران بازوان توانمند آموزش ابتدایی در مدارس قزوین هستند

قزوین – معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان قزوین گفت: در سال تحصیلی جدید، ۳۸ راهبر آموزشی و تربیتی در نواحی و مناطق مختلف استان مأموریت نظارت کیفی بر مدارس هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور رضایی بعد از ظهر سه شنبه با تأکید بر نقش مهم راهبران آموزشی اظهار کرد: راهبران بازوان توانمند آموزش ابتدایی هستند که با حضور مؤثر در مدارس روستایی، زمینه ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت تربیتی را فراهم می‌کنند.

وی افزود: در شهریورماه ۱۴۰۴، با دعوت دو برابر ظرفیت از داوطلبان و انجام مصاحبه‌های تخصصی، راهبران منتخب تعیین و ساماندهی شدند. همچنین دو نفر از راهبران استان به‌عنوان مدرس کشوری در دوره توانمندسازی مدارس در حال توسعه شرکت کردند.

رضایی با اشاره به بخشی از فعالیت‌های راهبران در سال تحصیلی جدید تصریح کرد: برگزاری ۲۵۰ کارگاه آموزشی برای بیش از ۶۴۰ معلم و اجرای تفاهم‌نامه با کتابخانه‌های عمومی استان در جهت ترویج فرهنگ مطالعه از جمله اقدامات شاخص راهبران آموزشی در قزوین است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: راهبران با تکیه بر تجربه، تخصص و روحیه جهادی خود، نقش مؤثری در توانمندسازی معلمان، ارتقای یادگیری دانش‌آموزان و کاهش فاصله آموزشی میان مدارس شهری و روستایی ایفا می‌کنند.

