۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۰

اولین همایش تخصصی ورزشی نویسان خوزستان برگزار شد

اهواز ـ اولین همایش تخصصی ورزشی نویسان خوزستان به همت روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان با حضور مدیرکل و اهالی رسانه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم ظهر امروز سه شنبه در اولین گردهمایی تخصصی ورزشی نویسان خوزستان که در هتل تختی اهواز برگزار شد با تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش بیان کرد: این گردهمایی به بهانه هفته تربیت بدنی بود تا قاب زیبای پیشکسوتان در کنار جوان ترها را ببینیم و از یکدیگر درس یاد بگیریم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه قریب به چهار سال افتخار خدمت در استان را دارم، گفت: در المپیک که بخش کلان ورزش است، در المپیک پاریس سه مدال کسب کردیم در حالی که تا قبل از آن خوزستان جمعاً دو مدال داشت.

وی عنوان کرد: سال ۱۴۰۳ میزبان ۱۰۲ رویداد ملی بوده ایم و بالغ بر یک هزار و ۹۰۰ مدال کشوری توسط نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان کسب شد.

به گفته مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، تعداد قابل توجه مدال‌های المپیک، پاارالمپیک و آسیایی دستاورد ورزشکاران خوزستان بوده است.

بنی تمیم با اعلام اینکه خوزستان قریب به دو دهه در شنا هیچ میزبانی نداشته، گفت: امروز استان میزبان هفتمین المپیاد استعدادهای برتر شنا است.

وی اظهار کرد: در چهار سال گذشته بیش از ۲۰۰ پروژه ذر استان افتتاح شده که از جمله آنها می‌توان به ورزشگاه شهید مجدیان، استخر باغملک، استخر سوسنگرد اشاره کرد و خانه کشتی ایذه نیز پس از رسیدن تشک‌ها بزودی افتتاح خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: همچنین در هفته تربیت بدنی قریب به ۱۶ پروژه آماده افتتاح است تا قهرمانان و دلاورمردانی را از دل میدان معرف کنیم و برای سلامت مردم منشأ خیر باشد.

بنی تمیم با تاکید بر نقش بسیار مهم ورزش محلات بیان کرد: مسئولیت این زمین‌ها برعهده شهرداری مناطق است اما موضوع را در دستور کار شورای ورزش استان آوردیم که از دو سال پیش شهرداری و اداره ورزش در راستای حفاظت و حراست زمین‌ها کنار هم فعالیت دارند.

وی با اشاره به اقدامات حوزه جوانان گفت: پنج خانه جوان در شهرهای هویزه، مسجدسلیمان، دزفول، اندیمشک و شوشتر آماده افتتاح است که آموزش اشتغال، ازدواج آسان، مشاوره و.. در دل آن گنجانده شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان اظهار کرد: در خصوص انجمن ورزشی نویسان تا صدور مجوز از صفر تا صد را پشتیبانی می‌کنیم. همچنین برای مجمع ورزشی نویسان استقبال کرده و آن را دنبال می‌کنیم.

بنی تمیم با بیان اینکه جای موزه ورزش خوزستان خالی است، گفت: این را در دستور کار خود قرار می‌دهیم و تا قید حیات آن را دنبال می‌کنم.

وی ادامه داد: سردیس بزرگان ورزش را در دستور کار خود قرار می‌دهیم. در خصوص بزرگان فوتبال می‌توان صحبت کرد در میدان هر منطقه المانی نصب شود.

