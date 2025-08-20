  1. استانها
کاهش ۵۱ درصدی غرق‌شدگی در خوزستان؛ طرح ساماندهی سواحل ادامه می‌یابد

اهواز - مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان از کاهش ۵۱ درصدی غرق‌شدگی منجر به فوت در سال گذشته خبر داد و بر لزوم تداوم طرح ساماندهی سواحل و شناگاه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم عصر امروز چهارشنبه در نشست پیشگیری از غرق شدگی خوزستان، بیان کرد: خوزستان جز استان‌های با غریق بالا بود که به همت هیأت نجات غریق استان و طرح ساماندهی سواحل که ارائه کردند، سال گذشته ۵۱ درصد کاهش غریق منجر به فوت داشتیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه به لحاظ آماری اختلافاتی در غرق شدگی وجود دارد، گفت: پزشکی قانونی غرق شدگی های خانگی، ویلاها، کانال‌های کشاورزی و … را محسوب می‌کند در حالی که غرق شدگی سواحل ساماندهی شده و استخرها در آمار ما لحاظ می‌شود.

وی تصریح کرد: هرچه پیش تر می‌رویم دغدغه ساماندهی سواحل بیشتر می‌شود و به خاطر جان آدم‌ها نباید عقب کشید. این طرح داوطلبانه به یک خواسته به حق تبدیل شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به وجود ۶۷۰ هیأت شهرستانی در استان، ادامه داد: اقدامات داوطلبانه جز چارت سازمانی محسوب نمی‌شود اما گاهی افرادی که خودجوش و داوطلبانه همکاری داشتند از هیأت‌ها برای دستمزد شکایت می‌کنند و ماهانه در این خصوص برداشت از حساب انجام می‌شود.

بنی تمیم، کانکس و سایه بان را حداقل نیازهای هیأت نجات غریق استان اعلام کرد و گفت: سال گذشته استانداری تعدادی لوازم ساماندهی سواحل را اهدا کرد اما نیاز است مدیران دیگر هم پای کار بیایند.

وی اظهار کرد: در سه سال اخیر قریب به ۱۰ استخر افتتاح کرده و یا استخرهایی که سال‌ها از چرخه خارج شده بودند را به چرخه آورده ایم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان اضافه کرد: امسال نیز استخر سوسنگرد پس از یک دهه کار عمرانی افتتاح می‌شود. همچنین استخرهای باغملک، هندیجان و آغاجاری نیز به بهره برداری می رسند.

بنی تمیم با تاکید بر اینکه در استان عرضه و تقاضا در خصوص استخرها همخوانی ندارد، بیان کرد: استخرها افزایش پیدا می‌کند اما ناجی غریق به خصوص در بخش بانوان کم داریم که لازم است نسبت به برگزاری دوره‌های ناجی غریق اقدام صورت گیرد.

