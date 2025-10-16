به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی‌تمیم پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: رویدادهای ارزشمند و پروژه‌های بی‌نظیری در این هفته محقق می‌شود که می‌تواند نقطه‌عطفی در توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های شاخص این هفته افزود: افتتاح ۱۳ پروژه عمرانی ورزشی، میزبانی مسابقات شنا المپیاد استعدادهای برتر کشور در اهواز پس از سال‌ها، برگزاری ده‌ها همایش و جشنواره بزرگ و چندین رویداد فرهنگی مهم از جمله اتفاقات ویژه‌ای است که در دستور کار قرار دارد.

بنی‌تمیم در ادامه از افتتاح پروژه ماندگار خانه کشتی ایذه خبر داد و گفت: این مجموعه به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین پروژه‌های ورزشی استان که با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، طی مراسمی باشکوه به بهره‌برداری خواهد رسید؛ پروژه‌ای که سال‌ها چشم‌انتظاری اهالی ورزش ایذه را پایان می‌دهد.

وی همچنین به دیگر پروژه‌های مهم اشاره کرد و افزود: استخر سرپوشیده هندیجان پس از ۱۵ سال، چمن مصنوعی استاندارد زمین اصلی استادیوم شهدا امیدیه و چندین پروژه دیگر از جمله افتتاحیه‌های مهم این هفته هستند که به مردم استان تقدیم خواهند شد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به نقش رسانه‌ها در توسعه ورزش گفت: در هفته تربیت بدنی، برای نخستین‌بار میزبان گردهمایی بزرگ ورزشی‌نویسان سراسر استان خواهیم بود؛ اقدامی ارزشمند که می‌تواند فضای رسانه‌ای ورزش خوزستان را منسجم‌تر و پیشگام‌تر از سایر حوزه‌ها کند.

وی همچنین از آغاز رسمی رویدادهای هفته تربیت بدنی با نوای ضرب زورخانه‌ای در سراسر استان و جلسه شورای عالی ورزش خوزستان خبر داد.