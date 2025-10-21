گسترش بازارهای صادراتی پالایشگاه اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پالایش نفت اصفهان، مسعود اسدی با اشاره به رشد قابلتوجه صادرات پالایشگاه اصفهان و گسترش بازارهای هدف در ۱۱ سال اخیر تصریح کرد: صادرات این شرکت از سال ۱۳۹۳ آغاز شد و این پالایشگاه نخستین شرکت پالایشی کشور بود که موفق به اخذ مجوز صادرات حلالها از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و دفتر صادرات گمرک ایران شد و مبادرت به صادرات مستقیم محصولات ویژه کرد.
وی با بیان اینکه فعالیت صادرات پالایشگاه اصفهان در سال ۱۳۹۳ با فروش محصول حلال ۴۰۲ آغاز شد و امروز به سبدی متنوع از محصولات و بازارهای گسترده در سطح منطقه دست یافته است، افزود: در سال ۱۳۹۶ نخستین صادرات دریایی پالایشگاه اصفهان انجام شد و در سالهای اخیر بهویژه در سال ۱۴۰۳، روند صادرات با رشد قابلتوجهی همراه بوده است.
مدیر بازاریابی و فروش شرکت پالایش نفت اصفهان ادامه داد: در این سالها بیش از یک میلیون تن انواع محصولات پالایشی به ارزش ۴۳۲ میلیون دلار به بازارهای بینالمللی صادر شده است، همچنین توسعه سبد محصولات صادراتی ازجمله دستاوردهای مهم این دوره بوده است.
اسدی با بیان اینکه این مجتمع پالایشی با افزودن گوگرد از ۱۳۹۹، نفتا در ۱۴۰۰، حلالهای ۵۰۲، ۵۰۳، گاز مایع در ۱۴۰۲، همچنین نرمال بوتان در ۱۴۰۳ توانسته است ترکیب صادراتی خود را غنیتر و رقابتیتر کند، اظهار کرد: ترکیب محصولات صادراتی شامل گوگرد، حلالهای ۴۰۲، ۵۰۲ و ۵۰۳، گازمایع، نفتای سنگین، نرمال بوتان و نرمال هگزان است، همچنین از نظر تناژ، بیشترین سهم به گازمایع با ۳۲ درصد، سپس گوگرد و حلال ۴۰۲ هرکدام با ۲۸ درصد اختصاص دارد.
وی با اشاره به اینکه از نظر ارزش دلاری، حلال ۴۰۲ بیشترین سهم را در بین محصولات صادراتی دارد، افزود: پالایشگاه اصفهان با تکیه بر استانداردهای جهانی، کیفیت بالای محصولات و حضور فعال در بازارهای منطقهای، مسیر جهانی شدن را با قدرت، استمرار و نگاه توسعهمحور ادامه میدهد.
توسعه سبد محصولات صادراتی
مهدی صرامی، معاون بازرگانی شرکت پالایش نفت اصفهان نیز در اینباره چشمانداز بازاریابی و فروش پالایشگاه نفت اصفهان را تشریح کرد و گفت: برنامههای آتی برای توسعه صادرات، توسعه سبد محصولات صادراتی، افزایش حجم صادرات، تنوعبخشی مقاصد صادراتی، توسعه ترمهای فروش، استانداردسازی، ساختار فروش بهمنظور همراستایی هرچه بیشتر با مدلهای جهانی، ریبرندینگ و جلب نظر مجدد و متفاوت ذینفعان از برنامههای پالایشگاه اصفهان در چشمانداز آتی بهشمار میرود.
نظر شما