به گزارش خبرگزاری مهر، پالایشگاه اصفهان با عرضه 10 فرآورده تولیدی خود در بورس کالای ایران یکی از شرکت‌هایی است که بیشترین معاملات خود را از این طریق اجرایی می‌کند که برخی از فراورده‌های آن عبارتند از وکیوم باتوم، لوب کات سنگین، آیزوریسایکل، گوگرد، حلال ۴۰۰، حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۳، حلال ۴۰۶، حلال ۴۰۹،حلال ۴۱۰.

۲۳ درصد از ارزش معاملات مربوط به شرکت‌های پالایشی در بورس کالای ایران متعلق به شرکت پالایش نفت اصفهان است و در مجموع3.7درصد از کل معاملات صورت گرفته در بخش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران به این پالایشگاه اختصاص داشته است.

عرضه محصولات پالایشگاه اصفهان در بورس کالا تحت عنوان فرآورده‌های نفتی ویژه از دی‌ماه سال ۱۳۸۹ در بورس کالای ایران آغاز شد.

در این تاریخ فرآورده وکیوم باتوم برای نخستین بار از سوی این شرکت در تالار بورس کالای ایران عرضه و به مشتریان و متقاضیان تحویل داده شد.