به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: من در کره جنوبی با رئیس جمهور چین در مورد موضوع عوارض گمرکی صحبت خواهم کرد. عوارض گمرکی موضوعی مربوط به امنیت ملی ماست. من انتظار یک دیدار بسیار موفق با رئیس جمهور چین را دارم.
ترامپ ادعا کرد: پول به غارت رفته ماست که ارتش چین را (چنین قدرتمند) ساخته است و من انتظار دارم که با پکن معاملهای منصفانه انجام دهم! ما در هوش مصنوعی از چین جلوتر هستیم!
رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: هند و پاکستان تهدید به وضع عوارض گمرکی بر یکدیگر کردند و به همین دلیل جنگ بین آنها متوقف شد. ما به کشوری ثروتمند تبدیل شدهایم و قادر خواهیم بود بدهیهای خود را پرداخت کنیم. بدون عوارض گمرکی، با رکود اقتصادی مواجه خواهیم شد.
وی مدعی شد: تعرفهها ۳۱ میلیارد دلار به بودجه ایالات متحده اضافه کردهاند!
این مقام آمریکایی درباره تلاش ناکام یازده باره کنگره این کشور برای توقف تعطیلی دولتش نیز گفت: دموکراتها دولت را گروگان گرفتهاند تا افراطگرایان حزب خود را راضی کنند. اگر دموکراتها بر مخالفت با لایحه بودجه دولت اصرار کنند، باعث مرگ آمریکاییها خواهند شد. دموکراتها بازیهای وحشتناکی انجام میدهند.نزدیک به یک میلیون کارمند فدرال به دلیل اقدام دموکراتها امروز حقوق دریافت نمیکنند. ما باید در انتخابات میاندورهای کنگره پیروز شویم، وگرنه چپهای رادیکال دستاوردهای ما را خواهند دزدید.
دونالد ترامپ که نتوانست ناامنیهای گسترده در این کشور را مخفی نگه دارد، با خودشیفتگی همیشگی ادعا کرد: واشنگتن (پایتخت آمریکا) به لطف استقرار گارد ملی به شهری امن تبدیل شده است!
نظر شما