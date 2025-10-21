به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «جی دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا برای انجام سفری دو روزه وارد سرزمینهای اشغالی شد و قرار است با مقامهای صهیونیست دیدار و رایزنی کند.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام رژیم صهیونیستی گزارش داد که هدف سفر معاون دونالد ترامپ به سرزمینهای اشغالی، پیشبرد مذاکرات غزه به مرحله دوم توافق است.
این نخستین سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به سرزمینهای اشغالی فلسطین از زمان تصدی این مقام است.
بر اساس گزارش رسانهها، استیو ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ در منطقه نیز برای گفتگو درباره مرحله آتی توافق توقف درگیریها در غزه و موضوع اجساد اسیران صهیونیست نزد حماس، به منطقه سفر میکند.
