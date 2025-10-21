تخصیص مسکن به ۱۲۰ خانواده دو معلول کرمانشاهی

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شهبازی بعد از ظهر سهشنبه در مراسم بهرهبرداری از فاز سوم پروژه فدک کرمانشاه با بیان اینکه تأمین سرپناه برای خانوادههای دارای چند معلول از اولویتهای مهم بهزیستی است، اظهار کرد: امروز تعدادی از مددجویان شریف بهزیستی استان صاحب مسکن شدند و این اتفاق خجسته در مسیر حمایت از خانوادههای دو معلول و سه معلول محقق شد.
وی افزود: این پروژه با حضور روحانینژاد، نماینده محترم مقام معظم رهبری در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افتتاح شد و انشاءالله فردا نیز در قالب پروژه ویژه محرومین، نزدیک به ۱۲۰ خانواده دارای دو معلول در محدوده شهر کرمانشاه به این طرح تخصیص خواهند یافت.
شهبازی ادامه داد: در صورت آغاز عملیات ساخت این واحدها، میتوان با اطمینان گفت که تمامی خانوادههای دارای دو معلول در شهر کرمانشاه صاحب سرپناه میشوند، که این اتفاق نقطه عطفی در خدمات حمایتی دولت و بهزیستی در حوزه مسکن مددجویان است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه ضمن قدردانی از استاندار کرمانشاه و مدیرکل بنیاد مسکن استان به خاطر همکاری در اجرای این طرح گفت: این همافزایی بین دستگاهها موجب شده روند تأمین مسکن برای جامعه هدف بهزیستی سرعت بگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات بهزیستی در نهضت ملی مسکن نیز تصریح کرد: تاکنون نزدیک به چهار هزار نفر از مددجویان بهزیستی استان کرمانشاه در این طرح ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۱۵۰۰ نفر تخصیص پروژه گرفتهاند و عملیات ساخت واحدهای مسکونی آنان در حال انجام است.
شهبازی در پایان تأکید کرد: تأمین مسکن برای خانوادههای دارای معلولیت نه تنها به معنای ساخت یک سرپناه فیزیکی، بلکه تضمین آرامش، امنیت و کرامت انسانی این عزیزان است و بهزیستی استان با تمام توان برای تحقق کامل این هدف تلاش میکند.
