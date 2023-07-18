تخصیص۱۰درصدی پروژه ۱۲۰۰۰واحدی سراج کرمانشاه برای مددجویان

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح ۱۴ هزارمین واحد مسکونی خانوارهای دارای ۲ معلول که با حضور رئیس سازمان بهزیستی و رئیس بنیاد مستضعفان در کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: با توجه تفاهمنامهای که به منظور تأمین مسکن معلولین و خانوادههایی که بیش از ۲ معلول دارند بین ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، خیرین مسکن ساز و سازمان بهزیستی کشور منعقد شد و بر همین اساس نسبت به ساخت ۱۴ هزار اقدامات لازم انجام گرفت.
وی افزود: امروز پس از تکمیل و آمادهسازی تعداد واحدهای وعده داده شده تکمیل و بهرهبرداری از ۱۴ هزارمین واحد مسکونی ویژه معلولین و خانوادههای آنها صورت گرفت که بر اساس تعهدنامه امضا شده بین دستگاههای مربوطه به طور میانگین سالانه یک هزار و ۵۰۰ واحد برای خانوادههای داری ۲ معلولیت در کشور ساخته شده است.
رئیس بنیاد مسکن با اشاره به ساخت پروژه ۱۲ هزار واحدی سراج در استان کرمانشاه، تصریح کرد: در ادامه روند ساخت مسکن برای خانوادهای سرپرست معلولین طی تفاهم نامه دیگری برای سال آینده پروژههای جدیدی در این راستا آغاز خواهد شد که پروژه سراج در استان کرمانشاه نیز یکی از این پروژههای خواهد بود.
نیکزاد با تاکید بر تلاش برای خانه دار کردن تمامی خانوادههای داری معلول، خاطرنشان کرد: پروژه ۱۲ هزار واحدی سراج در استان کرمانشاه با متراژ ۱۰۸ الی ۱۱۰ متری شروع به ساخت خواهد کرد که از مجموع واحدهای این پروژه تا سقف ۱۰ درصد برای افراد مورد حمایت و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در ساخت پروژه سراج برای هر واحد ۵۵۰ میلیون تومان سهم و آورده مردم برآورد شده که از این مبلغ برای محرومان و مددجویان از سوی کمیته امداد و بهزیستی مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان حمایت صورت میگیرد اما با این وجود با توجه به همراهی و همکاری همیشگی سازمان مستضعفین امیدواریم در باقی مانده مبلغ کمکهای لازم انجام گیرد.
نیکزاد در پایان از سختیهای زندگی افراد دارای معلولیت یاد کرد و افزود: با توجه به سختی و دغدغههای امروز جامعه خوانوادههایی که افراد داری معلولیت دارند در کنار تمامی مشکلات متحمل سختیهای ۲ معلول همزمان در منزل هستند و با درک این شرایط نهادهای مربوطه برای رفع مشکل مسکن این افراد و خانوادهها اقدام به ساخت پروژههای حمایتی در این زمینه شدند.
نظر شما