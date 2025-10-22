به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی پروژه مسکن ۲۴۰ واحدی سراج بعد از ظهر چهارشنبه با حضور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه و حجتالاسلام حسین روحانینژاد، نماینده ولیفقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در کرمانشاه آغاز شد.
این پروژه با زیربنای بیش از ۲۱ هزار متر مربع در قالب ۱۲ بلوک و مجموع ۲۴۰ واحد مسکونی احداث میشود. هدف از اجرای این طرح، تأمین مسکن برای اقشار محروم و بهویژه خانوادههای دارای دو معلول و بالاتر است.
از مجموع این واحدها، ۱۲۰ واحد با همکاری ادارهکل بهزیستی استان کرمانشاه ویژه خانوادههای دارای دو معلول و بیشتر ساخته میشود. بر اساس اعلام بهزیستی، ۱۱۳ خانواده واجد شرایط در شهر کرمانشاه فاقد مسکن هستند که با اجرای این طرح، بخشی از نیاز آنان برطرف خواهد شد.
نظر شما