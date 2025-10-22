  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۰

آغاز ساخت پروژه ۲۴۰ واحدی سراج ویژه خانواده‌های معلول

آغاز ساخت پروژه ۲۴۰ واحدی سراج ویژه خانواده‌های معلول

کرمانشاه– عملیات اجرایی پروژه مسکن ۲۴۰ واحدی سراج با حضور استاندار کرمانشاه آغاز شد؛ ۱۲۰ واحد از این طرح با همکاری بهزیستی، ویژه خانواده‌های دارای دو معلول و بیشتر ساخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی پروژه مسکن ۲۴۰ واحدی سراج بعد از ظهر چهارشنبه با حضور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه و حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در کرمانشاه آغاز شد.

این پروژه با زیربنای بیش از ۲۱ هزار متر مربع در قالب ۱۲ بلوک و مجموع ۲۴۰ واحد مسکونی احداث می‌شود. هدف از اجرای این طرح، تأمین مسکن برای اقشار محروم و به‌ویژه خانواده‌های دارای دو معلول و بالاتر است.

از مجموع این واحدها، ۱۲۰ واحد با همکاری اداره‌کل بهزیستی استان کرمانشاه ویژه خانواده‌های دارای دو معلول و بیشتر ساخته می‌شود. بر اساس اعلام بهزیستی، ۱۱۳ خانواده واجد شرایط در شهر کرمانشاه فاقد مسکن هستند که با اجرای این طرح، بخشی از نیاز آنان برطرف خواهد شد.

کد خبر 6631321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها