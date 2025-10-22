به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی پروژه مسکن ۲۴۰ واحدی سراج بعد از ظهر چهارشنبه با حضور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه و حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در کرمانشاه آغاز شد.

این پروژه با زیربنای بیش از ۲۱ هزار متر مربع در قالب ۱۲ بلوک و مجموع ۲۴۰ واحد مسکونی احداث می‌شود. هدف از اجرای این طرح، تأمین مسکن برای اقشار محروم و به‌ویژه خانواده‌های دارای دو معلول و بالاتر است.

از مجموع این واحدها، ۱۲۰ واحد با همکاری اداره‌کل بهزیستی استان کرمانشاه ویژه خانواده‌های دارای دو معلول و بیشتر ساخته می‌شود. بر اساس اعلام بهزیستی، ۱۱۳ خانواده واجد شرایط در شهر کرمانشاه فاقد مسکن هستند که با اجرای این طرح، بخشی از نیاز آنان برطرف خواهد شد.