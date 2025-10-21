به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، بعد از ظهر سه‌شنبه در مراسم بهره‌برداری از فاز سوم پروژه فدک کرمانشاه اظهار کرد: خداوند متعال را شاکرم که توفیق حضور در استان باارزش و زرخیز کرمانشاه نصیبمان شد؛ استانی که همواره در خط مقدم ایثار، مقاومت و پیشرفت بوده و امروز نیز شاهد ثمره تلاش‌های جهادی بنیاد مسکن در آن هستیم.

وی افزود: فلسفه وجودی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، خدمت به محرومان واقعی جامعه است؛ یعنی افرادی که تلاش می‌کنند اما به دلایل اقتصادی و اجتماعی توانایی تأمین سرپناه مناسب برای خانواده خود را ندارند. بنیاد مسکن از آغاز انقلاب تاکنون با همین مأموریت گام برداشته و امروز ثمرات آن در سراسر کشور آشکار است.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد مسکن و سازمان بهزیستی کشور گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، تمام خانواده‌های دارای دو یا چند معلول که فاقد مسکن هستند، در اولویت ساخت و تحویل واحدهای مسکونی قرار دارند.

حجت الاسلام روحانی‌نژاد ادامه داد: پروژه فدک کرمانشاه یکی از مصادیق این همکاری ارزشمند است. این پروژه شامل ۱۲۰ واحد مسکونی ویژه خانواده‌های دارای دو یا چند معلول است که دو فاز آن پیش‌تر افتتاح شده و امروز نیز فاز سوم آن با حضور مسئولان استانی به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: با اطلاعاتی که از مدیرکل محترم بهزیستی استان دریافت کردیم، در شهر کرمانشاه ۱۱۳ خانواده دارای دو معلول فاقد مسکن باقی مانده است که ان‌شاءالله فردا با حضور مسئولان بنیاد مسکن عملیات اجرایی ساخت واحدهای جدید برای این خانواده‌ها آغاز خواهد شد.

حجت الاسلام روحانی‌نژاد با اشاره به جزئیات مالی طرح اظهار کرد: واحدهای مسکونی این طرح با میانگین هزینه ساخت هر متر مربع پنج میلیون تومان احداث شده و در بسیاری از موارد، هیچ مبلغی از خانواده‌های تحت پوشش دریافت نشده است. بخش عمده تأمین اعتبار از سوی بنیاد مسکن و با مشارکت بهزیستی انجام گرفته است.

وی ادامه داد: در استان کرمانشاه در قالب طرح «مسکن محرومان»، ۱۵۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی تعریف شده که از سهم ۵۰ هزار واحدی بنیاد مسکن در سراسر کشور به این استان اختصاص یافته است. خوشبختانه زمین این واحدها تأمین شده و عملیات اجرایی بخشی از آنها از فردا آغاز می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن تصریح کرد: در حوزه روستاها، مشکل خاصی در زمینه تأمین زمین وجود ندارد و با تسهیلات ارزان‌قیمت ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ ۵ درصد این پروژه‌ها در حال اجراست، اما در شهرها به دلیل محدودیت زمین، همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری بیش از پیش مورد نیاز است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بنیاد مسکن، استاندار کرمانشاه و مدیرکل بهزیستی استان گفت: هدف ما این است که هیچ خانواده محروم و فاقد سرپناهی در کشور باقی نماند و تا زمانی که حتی یک خانواده بدون خانه در میان محرومان وجود داشته باشد، مأموریت بنیاد مسکن پایان نخواهد یافت.