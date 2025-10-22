به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین روحانینژاد، نماینده ولیفقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بعد از ظهر چهارشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه مسکن ۲۴۰ واحدی سراج کرمانشاه با تأکید بر اهمیت تأمین سرپناه برای اقشار ضعیف جامعه اظهار داشت: مسکن محرومین از برنامههای اولویتدار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و در کنار سایر مأموریتها، جایگاه ویژهای دارد.
وی در جریان بازدید از طرحهای مسکن محرومان در استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد مطلوب بنیاد در این استان افزود: در کرمانشاه تاکنون ۴۲۰۰ واحد مسکونی برای اقشار کمدرآمد احداث شده است و از حدود سه سال پیش نیز ساخت ۱۲۰ واحد ویژه خانوادههای دارای بیش از دو معلول آغاز شد که این واحدها ساخته و به متقاضیان واگذار شدهاند. همچنین دیروز ۴۰ واحد دیگر از فاز سوم این طرح در روستاهای استان افتتاح شد.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن با قدردانی از همکاری نهادهای حمایتی تصریح کرد: با توجه به تسهیلات ارزانقیمت، تأمین زمین توسط بنیاد مسکن و همکاری سازمان بهزیستی، مشکل مسکن خانوادههای دارای دو معلول در مناطق روستایی استان کرمانشاه برطرف شده است و این روند با قوت ادامه دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و نیز در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر، بنیاد مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن اقدامات مؤثری انجام داده است و در بازدید اخیر مشخص شد که ۱۱۳ خانواده دارای دو معلول در شهر کرمانشاه فاقد مسکن هستند. در همان جلسه تصمیم گرفته شد که برای این خانوادهها نیز پروژهای جدید آغاز شود.
رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ساخت واحدهای جدید برای اقشار خاص گفت: عملیات اجرایی ساخت ۱۲۰ واحد جدید برای خانوادههای دارای دو معلول یا بیشتر آغاز شده است که با حمایت استاندار کرمانشاه و همکاری سازمان بهزیستی، انشاءالله بهزودی تکمیل و تحویل خواهد شد.
وی تأکید کرد: با اجرای این طرحها، دیگر هیچ خانواده دارای دو معلول یا بیشتر در استان کرمانشاه بدون مسکن نخواهد ماند و این هدف با حمایت همه دستگاههای اجرایی و تلاش جهادی کارکنان بنیاد مسکن محقق خواهد شد.
حجتالاسلام روحانینژاد در پایان از استاندار کرمانشاه و مجموعه مسئولان استان برای همکاری در اجرای طرحهای مسکن محرومان قدردانی کرد و گفت: توفیق خدمت به اقشار کمبرخوردار از برکات نظام جمهوری اسلامی است و امیدواریم با تداوم این مسیر، شاهد خانهدار شدن همه نیازمندان باشیم.
