احسان حیاتبینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایان عملیات ساخت فاز سوم پروژه فدک اظهار کرد: این پروژه که ویژه اقشار کمدرآمد و محروم جامعه طراحی شده، در سه فاز چهلواحدی اجرا شده و امروز آخرین فاز آن به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: در فاز سوم پروژه فدک، ۴۰ واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شد که بسیاری از این واحدها بدون آورده یا با حداقل آورده ساخته و تحویل شدند. به گفته حیاتبینی، تأمین مالی این طرح با مشارکت نهادهای حمایتی، از جمله حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره)، کمکهای بلاعوض و تسهیلات قرضالحسنه انجام شده است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کرمانشاه تصریح کرد: برخی از واحدهای این پروژه تنها ۴۰ میلیون تومان آورده متقاضی داشتند و حتی تعدادی بدون هیچگونه آورده مالی ساخته و تحویل شدهاند.
وی تأکید کرد: در اجرای این طرح تلاش شده تا ضمن حفظ کیفیت ساخت، امکاناتی مانند پارکینگ، انباری، آسانسور و مسیرهای مناسب برای زندگی مطلوب ساکنان فراهم شود.
حیاتبینی با اشاره به حمایت ویژه از خانوارهای دارای معلول بیان کرد: در این پروژه، بنیاد مسکن با همکاری بهزیستی توانسته است برای خانوارهای دارای یک معلول تا ۱۰۰ میلیون تومان، دو معلول تا ۱۴۰ میلیون تومان و سه معلول تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض اختصاص دهد.
وی ادامه داد: بیشتر متقاضیان این پروژه از مددجویان بهزیستی و اقشار کمدرآمد جامعه بودهاند و حمایت نهادهای حمایتی نقش مهمی در تحقق این پروژه داشته است.
حیاتبینی در پایان با اشاره به برنامههای آینده بنیاد مسکن در کرمانشاه گفت: این روند در پروژههای جدید نیز ادامه دارد و با افزایش مبالغ حمایتی و ورود نهادهایی مانند کمیته امداد، انتظار میرود در آینده نزدیک تعداد بیشتری از خانوادههای محروم استان از نعمت مسکن مناسب برخوردار شوند.
نظر شما