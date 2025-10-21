  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۹

بهره‌برداری از فاز سوم پروژه فدک کرمانشاه با تحویل ۴۰ واحد مسکونی

بهره‌برداری از فاز سوم پروژه فدک کرمانشاه با تحویل ۴۰ واحد مسکونی

کرمانشاه - معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه از بهره‌برداری فاز سوم پروژه مسکن فدک با تحویل ۴۰ واحد مسکونی به اقشار کم‌درآمد خبر داد.

احسان حیات‌بینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایان عملیات ساخت فاز سوم پروژه فدک اظهار کرد: این پروژه که ویژه اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه طراحی شده، در سه فاز چهل‌واحدی اجرا شده و امروز آخرین فاز آن به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در فاز سوم پروژه فدک، ۴۰ واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شد که بسیاری از این واحدها بدون آورده یا با حداقل آورده ساخته و تحویل شدند. به گفته حیات‌بینی، تأمین مالی این طرح با مشارکت نهادهای حمایتی، از جمله حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره)، کمک‌های بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه انجام شده است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کرمانشاه تصریح کرد: برخی از واحدهای این پروژه تنها ۴۰ میلیون تومان آورده متقاضی داشتند و حتی تعدادی بدون هیچ‌گونه آورده مالی ساخته و تحویل شده‌اند.

وی تأکید کرد: در اجرای این طرح تلاش شده تا ضمن حفظ کیفیت ساخت، امکاناتی مانند پارکینگ، انباری، آسانسور و مسیرهای مناسب برای زندگی مطلوب ساکنان فراهم شود.

حیات‌بینی با اشاره به حمایت ویژه از خانوارهای دارای معلول بیان کرد: در این پروژه، بنیاد مسکن با همکاری بهزیستی توانسته است برای خانوارهای دارای یک معلول تا ۱۰۰ میلیون تومان، دو معلول تا ۱۴۰ میلیون تومان و سه معلول تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض اختصاص دهد.

وی ادامه داد: بیشتر متقاضیان این پروژه از مددجویان بهزیستی و اقشار کم‌درآمد جامعه بوده‌اند و حمایت نهادهای حمایتی نقش مهمی در تحقق این پروژه داشته است.

حیات‌بینی در پایان با اشاره به برنامه‌های آینده بنیاد مسکن در کرمانشاه گفت: این روند در پروژه‌های جدید نیز ادامه دارد و با افزایش مبالغ حمایتی و ورود نهادهایی مانند کمیته امداد، انتظار می‌رود در آینده نزدیک تعداد بیشتری از خانواده‌های محروم استان از نعمت مسکن مناسب برخوردار شوند.

کد خبر 6629994

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها