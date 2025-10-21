انفجار آبگرمکن در آمل یک کشته و ۷ مصدوم بر جای گذاشت

زکریا اشکپور در گفتگو خبرنگار مهر افزود: انفجار یک آبگرمکن در شهرستان آمل باعث جان باختن یک زن و مصدومیت هفت نفر دیگر شد و خبر این حادثه به مرکز پیام اورژانس آمل اعلام و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه متأسفانه یک زن در دم جان خود را از دست داد و هفت نفر نیز مصدوم شدند، افزود: همه مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه در بیمارستان ۱۷ شهریور آمل، با هماهنگی‌های لازم و با استفاده از بالگرد و اتوبوس آمبولانس به مرکز سوختگی زارع در شهرستان ساری منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس ادامه داد: همچنین در حادثه دیگر، خبر برخورد خودروی وانت نیسان با پراید در جاده نظامی قائمشهر به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران اعلام شد. در این حادثه سه نفر در دم جان باختند و یک نفر نیز مصدوم شد که پس از اقدامات اولیه پیش بیمارستانی به بیمارستان رازی قائمشهر منتقل شد.

وی در پایان تاکید کرد: تیم‌های امدادی اورژانس در آماده‌باش کامل بوده و پیگیری وضعیت مصدومان این دو حادثه همچنان ادامه دارد.