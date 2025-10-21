  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۹

انفجار آبگرمکن در آمل یک کشته و ۷ مصدوم بر جای گذاشت

انفجار آبگرمکن در آمل یک کشته و ۷ مصدوم بر جای گذاشت

آمل - سخنگوی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی مازندران گفت: انفجار یک آبگرمکن در شهر آمل باعث جان باختن یک زن و مصدومیت هفت نفر شد.

زکریا اشکپور در گفتگو خبرنگار مهر افزود: انفجار یک آبگرمکن در شهرستان آمل باعث جان باختن یک زن و مصدومیت هفت نفر دیگر شد و خبر این حادثه به مرکز پیام اورژانس آمل اعلام و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه متأسفانه یک زن در دم جان خود را از دست داد و هفت نفر نیز مصدوم شدند، افزود: همه مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه در بیمارستان ۱۷ شهریور آمل، با هماهنگی‌های لازم و با استفاده از بالگرد و اتوبوس آمبولانس به مرکز سوختگی زارع در شهرستان ساری منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس ادامه داد: همچنین در حادثه دیگر، خبر برخورد خودروی وانت نیسان با پراید در جاده نظامی قائمشهر به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران اعلام شد. در این حادثه سه نفر در دم جان باختند و یک نفر نیز مصدوم شد که پس از اقدامات اولیه پیش بیمارستانی به بیمارستان رازی قائمشهر منتقل شد.

وی در پایان تاکید کرد: تیم‌های امدادی اورژانس در آماده‌باش کامل بوده و پیگیری وضعیت مصدومان این دو حادثه همچنان ادامه دارد.

کد خبر 6630169

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها