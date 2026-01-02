  1. استانها
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۲

۳۲ نفر در واژگونی مینی‌بوس در هراز مصدوم شدند

آمل - اورژانس مازندران با اشاره به واژگونی مینی بوس در محور هراز اعلام کرد: از ۳۲ نفر مصدوم هفت نفر به بیمارستان آمل منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اورژانس مازندران در حادثه واژگونی مینی بوس که در محور هراز، مسیر رینه رخ داد، ۳۲ نفر مصدوم شدند.

این حادثه ناشی از انحراف یک دستگاه میدل باس بوده و بلافاصله پس از اعلام آن به مرکز پیام اورژانس آمل، تیم‌های امدادی اورژانس و هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

بنا به گزارش‌های مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در مجموع ۳۲ نفر به درمانگاه گزنک منتقل شدند. خوشبختانه آسیب‌های وارده به این افراد جدی نبوده و هیچ‌کدام از مصدومان نیاز به بستری نداشتند. ۷ نفر از مصدومان برای انجام اقدامات درمانی تکمیلی به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل منتقل شدند و حال عمومی آنها پایدار گزارش شده است.

تیم‌های اورژانس در ارزیابی‌های اولیه خود اعلام کردند که هیچ‌یک از مصدومان در وضعیت بحرانی قرار نداشتند و پس از انجام درمان‌های اولیه، بیشتر آنها به حالت پایدار بازگشتند.

