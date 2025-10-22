غرش لودرها در طبیعت مازندران؛ آسمان تار و رودخانه آلوده است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: صدای بولدوزرها و ماشین‌آلات سنگین معدنکاری، این روزها آرامش و سکوت همیشگی دامن سبز مازندران را در هم شکسته است. جایی که روزگاری آواز پرندگان و نسیم خنک جنگل‌ها و رودخانه‌ها به گوش می‌رسید، اکنون گرد و غبار معادن شن و ماسه و تخریب‌های گسترده، آسمان را تیره و خاک را به رودخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی می‌ریزد.

این صداهای ناهنجار نه تنها خواب طبیعت را ربوده‌اند، بلکه سلامت مردم، آب و خاک منطقه را به خطر انداخته‌اند. مردمی که روزگاری با امید به طبیعت خدادادی زندگی می‌کردند، امروز از ریزگردها، آلودگی آب و تهدیدات جاده‌ای در وحشت و نگرانی روزمره زندگی می‌کنند.

شهرستان‌های سوادکوه، بابل و قائمشهر، کانون فعالیت‌های معدنی در مازندران محسوب می‌شوند. استخراج مواد معدنی در این مناطق عمدتاً با تجهیزات سنتی و ماشین‌آلات فرسوده انجام می‌شود که آسیب‌های زیست‌محیطی قابل توجهی به دنبال دارد.

فعالیت بی رویه معدنکاری سبب شده پوشش گیاهی مناطق کوهستانی تخریب شده، تنوع زیستی کاهش یافته و فرسایش خاک شدت گرفته است و کارشناسان محیط زیست بر این باورند که ادامه این روند می‌تواند منابع طبیعی ارزشمند استان را به شدت تهدید کند.

آلودگی هوا و گرد و غبار

استان مازندران با داشتن معادن متعدد در مناطق کوهستانی و جنگلی، به‌عنوان یکی از قطب‌های تأمین مواد معدنی کشور شناخته می‌شود. اما معدنکاری در این استان، علی‌رغم ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمدزایی، با چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی جدی مواجه است که نیازمند توجه و مدیریت دقیق مسئولان است.

در دل کوهستان‌های سرسبز مازندران، بخش بلده که سال‌ها مهد کشاورزی و طبیعت بکر بوده، این روزها گرفتار مشکلاتی است که ریشه در معدنکاری بی‌ضابطه و تخریب‌های محیط زیستی دارد، فعالیت معادن شن و ماسه در این منطقه، نه تنها آسمان را تیره و پر از گرد و غبار کرده، بلکه سلامت آب‌های سطحی و زمین‌های کشاورزی را به مخاطره انداخته است.

جان باختن دو تن از اهالی روستای کرسی در حادثه سقوط سنگ از کوه در تیرماه سال جاری، ابعاد این بحران را بیش از پیش نمایان کرد و توجه مسئولان و مردم را به خود جلب کرد. حسینی از اهالی بخش بلده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گرد و غبار ناشی از معادن باعث شده نتوانیم نفس راحت بکشیم و کودکان و سالمندان بیشترین آسیب را می‌بینند و بارها مجبور شده‌ایم به بیمارستان مراجعه کنیم و زندگی ما زیر آسمانی تیره و غبارآلود جریان دارد.

گرد و غبار ناشی از معادن باعث شده نتوانیم نفس راحت بکشیم و کودکان و سالمندان بیشترین آسیب را می‌بینند

وی ادامه داد: آب رودخانه‌ها وقتی باران می‌بارد با خاک و آلاینده‌های معادن مخلوط می‌شود و کیفیت خود را از دست می‌دهد و کشاورزی که رکن اصلی زندگی ما است این روزها در معرض نابودی قرار گرفته است.

همچنین یکی از اهالی حاشیه محور هراز آمل نیز گفت: جاده دسترسی به روستاها و طبیعت منطقه پر از شکاف و خطر ریزش کوه است و ترس از سقوط سنگ و ریزش باعث شده رفت‌وآمدها با سختی انجام شود. ما خواستار راه‌حل فوری هستیم.

در نامه‌ای رسمی که از سوی اهالی بخش بلده به استاندار مازندران ارسال شده، چهار درخواست اصلی مطرح شده است که تعطیلی قطعی معادن فاقد استانداردهای زیست‌محیطی از جمله آن مطرح شده و اهالی معتقد هستند: با وجود وعده‌های پیشین، معادن غیرمجاز و آلاینده همچنان فعالند و مردم خواستار تعطیلی کامل آنها هستند.

تعیین تکلیف جاده دسترسی جایگزین، رسیدگی به شکاف خطرناک کوه بالادست جاده دوآب-بلده از دیگر خواسته‌هاست و نگرانی جدی بابت احتمال رانش و ریزش کوه وجود دارد و مطالبه شده است که بررسی کارشناسی با فوریت انجام شود و مرجع مشخصی مسئولیت داشته باشد.

آسیب‌های زیست‌محیطی و ضرورت اقدامات فوری

حمید محمودی فعال محیط زیست درباره تأثیرات معدنکاری بر منطقه می‌گوید: عدم مدیریت صحیح معادن، نبود سدهای باطله و پسماندهای کنترل نشده، باعث انتقال ذرات معلق به هوا و ورود مواد آلاینده به رودخانه‌ها شده است و این موضوع علاوه بر تهدید سلامت انسان‌ها، منجر به فرسایش خاک و کاهش تولید کشاورزی می‌شود.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: شکاف‌ها و ناپایداری زمین در جاده‌های کوهستانی به دلیل فعالیت‌های معدنی و برداشت بی‌رویه، زنگ خطری جدی برای وقوع حوادث طبیعی است که باید توسط دستگاه‌های مسئول با فوریت مدیریت شود.

معاون محیط زیست مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر اولویت سلامت مردم و حفظ محیط زیست در بخش بلده اظهار داشت: مسئله معادن شن و ماسه در بخش بلده از دغدغه‌های اصلی سازمان محیط زیست است و نمونه‌برداری‌های میدانی و بررسی‌های کارشناسی نشان داده‌اند که برخی معادن بدون رعایت استانداردهای محیط زیستی فعالیت می‌کنند و باعث آلودگی هوا و آب شده‌اند.

نمونه‌برداری‌های میدانی و بررسی‌های کارشناسی نشان داده‌اند که برخی معادن بدون رعایت استانداردهای محیط زیستی فعالیت می‌کنند

حسین حیدرپور افزود: در جلسه مورخ ۹ شهریور، اعلام شد از مجموع ۲۳ معدن دارای مجوز، تنها ۸ معدن شرایط قانونی و زیست‌محیطی را رعایت کرده و اجازه فعالیت دارند و سایر معادن تا زمان رفع نواقص و ارائه تعهدات محضری باید متوقف شوند.

معاون محیط زیست مازندران تاکید کرد: ما مطابق وظیفه قانونی و به عنوان ضابط خاص بدون هیچ ملاحظه‌ای با معادن آلاینده برخورد می‌کنیم و اگر واحدی آلودگی ایجاد کند دستور توقف فعالیت آن صادر خواهد شد زیرا سلامت مردم و محیط زیست خط قرمز ماست.

وی درباره وضعیت آب رودخانه‌ها گفت: نمونه‌ها حاکی از آلودگی در برخی نقاط است و ما با حساسیت ویژه موضوع را پیگیری می‌کنیم درحالی که تیرگی آب خروجی برخی معادن کاملاً مشهود بوده و اقدامات قانونی در حال انجام است.

مازندران که همیشه به عنوان استانی با هوای پاک و طبیعت زیبا شناخته می‌شد این روزها در برخی مناطق به دلیل فعالیت معادن به ویژه شن و ماسه با پدیده گرد و غبار مواجه است. اهالی می‌گویند در روزهای زیادی آسمان بخش بلده و محور هراز به رنگ تیره در می‌آید و کیفیت هوا به حد ناسالم می‌رسد.

گرد و غبار معادن نه تنها سلامت ریه‌ها و دستگاه تنفسی مردم را تهدید می‌کند بلکه با ورود به مزارع، کیفیت محصولات کشاورزی را کاهش داده و زندگی کشاورزان را سخت کرده است.

معدنکاری بی رویه از جمله مسائلی است که سبب شده پای ریزگردها به مازندران برسد و وضعیت هوای استان در برخی روزها ناسالم شود.