  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۹

عارف حاجی‌عیدی: با تمام وجود برای سپاهان بازی می‌کنم

عارف حاجی‌عیدی: با تمام وجود برای سپاهان بازی می‌کنم

اصفهان - بازیکن تیم فوتبال سپاهان ایران گفت: خدا را شکر توانستیم در این دیدار به پیروزی برسیم. از ته دل خوشحال شدم که توانستیم گل بزنیم و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را کسب کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عارف حاجی‌عیدی در گفتگو با خبرنگاران حاضر در میکسدزون ورزشگاه نقش جهان پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل آخال ترکمنستان در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار کرد: باعث افتخار من است که پیراهن سپاهان را بر تن می‌کنم و با تمام وجود برای این تیم بازی می‌کنم. امیدوارم با حمایت هواداران، امسال بتوانیم بهترین نتایج را برای باشگاه و مردم اصفهان رقم بزنیم.

وی درباره روند بازی مقابل آخال افزود: بیشتر تیم‌ها چه در لیگ داخلی و چه در آسیا مقابل ما به‌صورت تدافعی بازی می‌کنند و روی ضدحمله برنامه دارند. ما باید هوشیار باشیم، خوب دفاع کنیم و در عین حال بتوانیم از موقعیت‌هایمان استفاده کنیم.

بازیکن سپاهان ادامه داد: در این دیدار موقعیت‌های زیادی داشتیم، اما متأسفانه نتوانستیم از همه آن‌ها استفاده کنیم. امیدوارم در بازی‌های آینده موقعیت‌هایمان به گل تبدیل شود. در نیمه دوم هم چند موقعیت خوب به دست آمد، اما نمی‌خواستم حملات را زود تمام کنیم. ترجیح دادم بازی را ادامه دهیم تا موقعیت‌های بهتری خلق کنیم. مطمئنم در ادامه مسابقات شرایط بهتر خواهد شد و نتایج مطلوبی کسب خواهیم کرد.

کد خبر 6630191

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها