به گزارش خبرنگار مهر، عارف حاجیعیدی در گفتگو با خبرنگاران حاضر در میکسدزون ورزشگاه نقش جهان پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل آخال ترکمنستان در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار کرد: باعث افتخار من است که پیراهن سپاهان را بر تن میکنم و با تمام وجود برای این تیم بازی میکنم. امیدوارم با حمایت هواداران، امسال بتوانیم بهترین نتایج را برای باشگاه و مردم اصفهان رقم بزنیم.
وی درباره روند بازی مقابل آخال افزود: بیشتر تیمها چه در لیگ داخلی و چه در آسیا مقابل ما بهصورت تدافعی بازی میکنند و روی ضدحمله برنامه دارند. ما باید هوشیار باشیم، خوب دفاع کنیم و در عین حال بتوانیم از موقعیتهایمان استفاده کنیم.
بازیکن سپاهان ادامه داد: در این دیدار موقعیتهای زیادی داشتیم، اما متأسفانه نتوانستیم از همه آنها استفاده کنیم. امیدوارم در بازیهای آینده موقعیتهایمان به گل تبدیل شود. در نیمه دوم هم چند موقعیت خوب به دست آمد، اما نمیخواستم حملات را زود تمام کنیم. ترجیح دادم بازی را ادامه دهیم تا موقعیتهای بهتری خلق کنیم. مطمئنم در ادامه مسابقات شرایط بهتر خواهد شد و نتایج مطلوبی کسب خواهیم کرد.
