به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا صبح دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار سپاهان و آخال ترکمنستان با اشاره به شرایط جدول مسابقات و حذف تیم ملی اظهار کرد: با وجود پیچیدهتر شدن شرایط گروه، تلاش میکنیم روند مثبت چند هفته اخیر را تکرار کرده و نمایش خوبی ارائه دهیم.
وی در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از اصحاب رسانه اظهار کرد: فردا بازی بسیار مهمی پیشرو داریم، زیرا با حذف تیم ملی از جدول رقابتها، شرایط کمی متفاوت شده و حساسیت مسابقه بالا رفته است.
بازیکنان سپاهان برای حفظ عملکرد مثبت خود آمادهاند
سرمربی تم فوتبال سپاهان با تأکید بر اینکه بازیکنان سپاهان برای حفظ عملکرد مثبت خود آمادهاند، افزود: در دو سه هفته گذشته روند تیم نسبتاً خوب بوده و هدف ما این است که همان کیفیت را حفظ کنیم تا بتوانیم یک بازی قابلقبول و نتیجه مطلوب رقم بزنیم.
وی با تمجید از تیم آخال ترکمنستان خاطرنشان کرد: برای این تیم و نحوه بازیشان احترام زیادی قائلیم. در آنالیز عملکردشان دیدیم که در دیدارهای خارج از خانه مقابل نماینده هند پیروز شدهاند و در بازی خانگیشان نیز برخلاف نتیجه سنگین مقابل الحُسین، نمایششان ضعیف نبود. گاهی در فوتبال این اتفاقات رقم میخورد، اما آخال تیمی جوان، دونده و پرتلاش است.
نویدکیا گفت: بازی فردا قطعاً سخت خواهد بود و هدف ما این است که ابتدا نمایش خوبی ارائه دهیم و در ادامه بتوانیم نتیجه مطلوبی هم کسب کنیم.
مهاجمان سپاهان بهزودی به شرایط گلزنی مطلوب خواهند رسید
محرم نویدکیا با اشاره به وضعیت خط حمله تیمش گفت: با وجود نوسان در ترکیب تهاجمی به دلیل مصدومیتها، روند مثبت ایجاد موقعیتها حفظ شده و اطمینان دارم مهاجمان سپاهان بهزودی به شرایط گلزنی مطلوب خواهند رسید.
نویدکیا افزود: قبول دارم که در چند بازی اخیر خط حمله ما کمتر موفق به گلزنی شده و اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است کمی نگرانکننده باشد. با این حال عملکرد کلی بچهها در دو سه دیدار گذشته بسیار خوب بوده و تمرکز آنها بر اجرای برنامه تیمی قابلتحسین است.
وی با بیان اینکه تغییرات مکرر در ترکیب خط حمله ناشی از آسیبدیدگیها بوده، اظهار کرد: در چند بازی ابتدایی کاوه در ترکیب اصلی بود، سپس انزو بازی کرد و حالا مجید وارد ترکیب شده است. این جابهجاییها اجازه نداد تا مهاجمان سه بازی پیاپی کنار هم قرار بگیرند، اما در همان دیدارهایی که به میدان رفتند، موقعیتهای گل مناسبی خلق کردند.
سرمربی سپاهان ضمن اشاره به تلاش بازیکنان برای عبور از بدشانسیهای اخیر افزود: گلی که کاوه برابر ذوبآهن زد، کیفیت بالایی داشت اما متأسفانه بهدلیل آفساید مورد قبول واقع نشد. مجید هم در همان دیدار فرصت گلزنی داشت و امیدوارم در بازی آینده بتوانند نتیجه تلاشهایشان را با گلهای واقعی جشن بگیرند.
وی با اشاره به سبک بازی حریف گفت: تجربه نشان داده تیم آخال حتی در شرایط باخت نیز از رویکرد تهاجمی خود دست نمیکشد و برای ما بازی دشوار و تاکتیکی در پیش خواهد بود.
نویدکیا اظهار کرد: فکر نمیکنم مقابل آخال با فوتبال کاملاً تدافعی روبهرو شویم، چون در دو بازی آسیایی گذشته آنها هیچگاه عقب ننشستند. حتی وقتی برابر الحُسین در نیمه اول سه گل دریافت کردند، در نیمه دوم به سبک خودشان بازی کردند و باج ندادند. البته ممکن است چنین اتفاقی مقابل ما بیفتد، ولی در هر صورت با این نوع فوتبال کاملاً آشنا هستیم. تیمهای ایرانی معمولاً تلاش میکنند ابتدا گل نخورند و همین موضوع کار را برای سپاهان سختتر میکند.
وی افزود: تلاش ما این است که مثل دیدارهای اخیر در لیگ، تا حد ممکن از لایههای دفاعی حریف عبور کرده و موقعیتهای گلزنی بیشتری ایجاد کنیم. چه با بازی باز آخال روبهرو شویم و چه با دفاع متراکم، برنامههای لازم را طراحی کردهایم و بازیکنان کاملاً میدانند چطور باید وظایفشان را انجام دهند.
این فصل بدترین آغاز تاریخ لیگ برتر ایران را تجربه کردیم
سرمربی سپاهان ادامه داد: واقعبینانه باید گفت شروع لیگ برای ما بسیار سخت بود و از لحاظ روحی و روانی آسیب دیدیم؛ حتی میتوان گفت این فصل بدترین آغاز تاریخ لیگ برتر ایران را تجربه کردیم. اما در چند هفته اخیر هم بازیهای خوبی ارائه دادیم و هم موفق شدیم نتایج قابلقبول کسب کنیم.
وی تأکید کرد: در دیدار خانگی گذشتهمان نمایش مطلوبی داشتیم، هرچند نتیجه دلخواه حاصل نشد، اما همین روند رو به رشد از نظر روحی باعث شد تیم دوباره جان بگیرد. امیدوارم فردا بازیکنان با انرژی و روحیه بالا بازی خود را انجام دهند و بتوانیم با عملکرد خوب نمایش درخوری برای هواداران داشته باشیم.
