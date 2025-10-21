به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، محسن طرزطلب، رئیس ساتبا در آیین امضای تفاهمنامه همکاری با ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در روستاها اظهار کرد: براساس قانون، اعتبارات لازم برای اشتغالزایی و توانمندسازی مناطق محروم پیشبینی شده و بخشی از آن بهصورت تسهیلات برای اجرای طرحهای نیروگاههای تجدیدپذیر روستایی اختصاص مییابد.
وی با اشاره به راهاندازی «تابلوی برق سبز» افزود: در حال حاضر کمبود منابع برای حمایت از اقشار هدف وجود ندارد و با توسعه این تابلو، عمق بازار خرید و فروش برق افزایش خواهد یافت.
بهمنظور توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، ارتقای بهرهوری انرژی و حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی، تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی برای توسعه ۸۰۰ مگاوات نیروگاههای تجدیدپذیر در روستاهای کشور با حضور محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا و علی آقامحمدی، رئیس ستاد آبادانی و پیشرفت، امروز، سه شنبه ۲۹ مهرماه در محل این ستاد به امضا رسید.
این تفاهمنامه در راستای اجرای سیاستهای کلی نظام و مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، با هدف حفظ و جذب جمعیت روستاها، ایجاد اشتغال محلی، تقویت اقتصاد روستایی و گسترش بهرهگیری از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر در کشور منعقد شد؛ بر اساس مفاد تفاهمنامه، طرفین متعهد شدند با احداث نیروگاههای تجدیدپذیر مقیاس کوچک در روستاهای کشور در چارچوب مدلهای توسعهای ساتبا و انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی برق با بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر را تا سقف ۸۰۰ مگاوات افزایش دهند.
مدت اجرای این تفاهمنامه پنج سال تعیین شده و تمدید یا بازنگری آن با توافق طرفین و بر اساس قوانین موضوعه انجام میشود. مطابق تعهدات در مفاد تفاهمنامه، سازمان ساتبا موظف است ضمن حمایت از بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، نسبت به برنامهریزی منطقهای، معرفی پیمانکاران ذیصلاح، ارائه استانداردهای فنی، آموزش بهرهبرداران و نظارت عالیه بر اجرا و بهرهبرداری نیروگاهها اقدام کند.
همچنین ساتبا متعهد به انعقاد قراردادهای بلندمدت ۲۰ ساله خرید تضمینی برق و تسهیل اتصال نیروگاهها به شبکه خواهد بود، از سوی دیگر، ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی نیز مأموریت یافته است تا با ایجاد سازوکارهای هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، شناسایی ظرفیتهای محلی، اطلاعرسانی طرحها به دهیاریها و تعاونیهای روستایی و پیگیری تأمین مالی از طریق بانکهای عامل، زمینه اجرای طرحهای نیروگاههای تجدیدپذیر را در مناطق هدف فراهم کند.
طرفین همچنین بر انجام بازدیدهای مشترک، تدوین شیوهنامههای اجرایی، مستندسازی اقدامات و تشکیل کمیتههای راهبری ملی و استانی برای پیگیری طرحها تأکید کردند؛ بر اساس تفاهم انجامشده، برنامه اقدام مشترک در سال نخست در استانهای لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، خوزستان، خراسان جنوبی، کرمان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان و همدان اجرا خواهد شد.
