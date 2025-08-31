به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای جبران ناترازی برق کشور و ایجاد درآمد پایدار برای دهیاریها، تفاهمنامه همکاری میان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در هفته دولت به امضا رسید.
این تفاهمنامه با هدف تسهیل و تسریع روند ایجاد نیروگاههای خورشیدی در دهیاریهای سراسر کشور منعقد شد.
نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در این مراسم گفت: خوشحالیم که حوزه دهیاریها برای عبور از ناترازی برق کشور قدمی جدی برداشته است. اگر این تفاهمنامهها همراه با برنامه زمانی دقیق برای رصد و پایش باشند، میتوانیم به تحقق نتایج، امیدوار باشیم.
وی افزود: پراکندگی روستاها و محدودیت انتقال انرژی به مناطق دورافتاده، ضرورت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را دوچندان کرده است.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور یادآور شد تاکنون ۲۲۰ طرح درآمدزا با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار و ۴۴۷ میلیارد ریال در قالب تفاهمنامههای سازمان با بانکهای عامل، برای تولید ۲۹ مگاوات برق در ۸ استان کشور اجرا شده و بخشی از آنها به بهرهبرداری رسیده است.
علی قربانی، معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نیز با اشاره به اقدامات پیشین سازمان گفت: سال گذشته بیش از ۱,۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کمبهره برای احداث نیروگاههای خورشیدی در روستاها تخصیص یافت که بخشی از آن در هفته دولت امسال به بهرهبرداری رسید. همچنین در مجموع ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دهیاریها برای اجرای طرحهای درآمدزا پرداخت شد که بیش از ۱,۱۴۷ میلیارد تومان آن به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اختصاص داشت. وی تأکید کرد: بر اساس این تفاهمنامه، قراردادهای بلندمدت ۲۰ ساله خرید تضمینی برق، فروش در بورس انرژی و مدل تهاتر برای نیروگاههای خورشیدی دهیاریها پیشبینی شده و پرداخت بهموقع صورتحسابهای خرید تضمینی برق نیز تسهیل خواهد شد.
در ادامه این نشست، طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا با اشاره به نقش این سازمان در اجرای تفاهمنامه اظهار داشت: ساتبا با بهرهگیری از کارشناسان متخصص، فرآیند صدور پروانه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر را تسریع کرده و هماهنگی لازم با شرکتهای توزیع نیروی برق محلی برای اتصال به شبکه را فراهم میکند. وی افزود: ساتبا در تهیه و تأیید طرحهای فنی و اقتصادی، نظارت عالیه بر اجرا و مدیریت نیروگاهها و همچنین آموزش متقاضیان و بهرهبرداران، همکاری همهجانبهای با دهیاریها و تعاونیهای محلی خواهد داشت.
همچنین محمدنژاد، معاون سرمایهگذاری ساتبا با تأکید بر اهمیت اقتصادی این طرحها گفت: ایجاد نیروگاههای خورشیدی در روستاها علاوه بر جبران ناترازی برق کشور، به ایجاد درآمد پایدار برای دهیاریها منجر خواهد شد. ساتبا آماده است تا با جذب سرمایهگذاریهای جدید، شرایط لازم برای توسعه سریعتر انرژیهای پاک در روستاهای کشور را فراهم کند.
این تفاهمنامه در هفته دولت بهعنوان یکی از اقدامات راهبردی در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد درآمد پایدار در دهیاریهای کشور به امضا رسید.
