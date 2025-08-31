به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، این تفاهمنامه همکاری امروز (یکشنبه، ۹ شهریور) میان مسعود نصرتی رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و محسن طرزطلب رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) با هدف احداث نیروگاههای تجدیدپذیر مقیاس کوچک تا ظرفیت ۳ مگاوات در روستاهای کشور امضا و مبادله شد.
بسترسازی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تا ظرفیت سه مگاوات توسط دهیاریها، شرکتهای تعاونی دهیاریها و اتحادیههای روستاهای کشور، با میزبانی سازمان شهرداریها و دهیاریها از جمله اهداف این تفاهمنامه به شمار میرود.
براساس این تفاهم نامه، احداث نیروگاههای تجدیدپذیر مقیاس کوچک حداکثر تا ظرفیت سه مگاوات در روستاهای کشور در چارچوب مدلهای مختلف توسعهای ساتبا و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق به صورت بلندمدت با متقاضیان صورت خواهد گرفت.
سازمان شهرداریها و دهیاریها در چارچوب این تفاهمنامه تلاش خواهد کرد نسبت به اطلاعرسانی و اعلام طرحهای اولویتدار ساتبا در چارچوب موضوع تفاهمنامه به متقاضیان اقدام کرده و به تشویق و ترغیب متقاضیان برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر و همچنین به معرفی ساختگاههای پیشنهادی متقاضیان به ساتبا جهت ارزیابی و امکانسنجی احداث نیروگاه تجدیدپذیر (موضوع این تفاهمنامه) بپردازد.
همکاری با ساتبا در زمینه پیگیری موارد مرتبط با احداث نیروگاههای تولید برق موضوع تفاهمنامه توسط متقاضیان و هماهنگی برای تأمین مالی از طریق پرداخت تسهیلات کمبهره از محل تفاهمنامههای بانکهای عامل کشور به متقاضیان برای اجرای طرح احداث نیروگاههای تجدیدپذیر از دیگر تعهدات سازمان شهرداریها و دهیاریها در چارچوب این تفاهمنامه خواهد بود.
معرفی اطلس ظرفیت سنجی انرژی خورشیدی و بادی برای راهنمایی و راهبری متقاضیان شامل دهیاریها، شرکتهای تعاونی دهیاریها و اتحادیههای ذیربط و انعقاد قرارداد بلندمدت ۲۰ ساله با مدل سرمایهگذاری خرید تضمینی برق، مدل فروش در بورس و مدل تهاتر برای نیروگاههای تجدیدپذیر احداث شده توسط متقاضیان از تعهدات ساتبا در قالب این تفاهمنامه خواهد بود.
هماهنگی با شرکتهای توزیع نیروی برق محلی به منظور تسریع در اجرای مناسب طرح و فراهم کردن زیرساختهای اتصال به شبکه برق، ارائه لیست معرفی پیمانکاران ذیصلاح از سوی ساتبا برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در استانهای کشور، نظارت عالیه بر اجرا، مدیریت و بهرهبرداری نیروگاههای تجدیدپذیر و تولید برق (موضوع این تفاهمنامه) و آموزش و هدایت متقاضیان و بهرهبرداران نیروگاههای تجدیدپذیر و تولید برق از دیگر تعهدات ساتبا در قالب این تفاهمنامه خواهد بود.
