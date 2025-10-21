خنفری: تنها راه احیای نخیلات شادگان انتقال آب از کارون است

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره خرمای شهرستان شادگان عصر امروز سه‌شنبه در روستای غریبه (دهکده حاج یوسف) برگزار شد.

در این مراسم، هاشم خنفری با اشاره به جایگاه ویژه شادگان در تولید خرما اظهار داشت: این شهرستان تأمین‌کننده حدود ۴۰ درصد خرمای استان خوزستان است و در بسیاری از سال‌ها رتبه نخست تولید و صادرات خرما در کشور را داشته است. اما خشکسالی و کمبود آب موجب کاهش نخیلات از هفت میلیون به کمتر از سه میلیون اصله شده است.

وی، انتقال آب از رودخانه کارون به حوزه جراحی را تنها راه احیای نخیلات دانست و گفت: مطالعات این طرح انجام شده و مجوزهای لازم نیز صادر گردیده است. امیدواریم با تأمین اعتبار و پیگیری‌های مستمر، عملیات اجرایی آن آغاز شود.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی همچنین از اقدامات صندوق بیمه کشاورزی برای جبران خسارات ناشی از آتش‌سوزی نخیلات و کشت گندم سال گذشته خبر داد و خواستار همکاری جدی‌تر مدیران کل در تأمین کود شیمیایی، تغذیه نخیلات و رفع مشکلات حوزه انتقال آب شد.

در ادامه این مراسم، یعقوب مقدم فرماندار شادگان با اشاره به پایان فصل برداشت خرما با وجود خشکسالی شدید، گفت: اگرچه قصد داشتیم جشنواره‌ای بزرگ‌تر برگزار کنیم اما به دلیل شرایط سخت کم‌آبی، مراسم امسال را در مقیاسی محدودتر برگزار کردیم تا بر راهکارهای عملی تمرکز داشته باشیم.

وی خشکسالی سال جاری را بی‌سابقه خواند و افزود: با حمایت استاندار خوزستان و پیگیری‌های نماینده مجلس، در چند مرحله آب‌رسانی به نخیلات انجام شد و از خشکیدگی کامل جلوگیری شد.

فرماندار شادگان با تأکید بر اینکه حدود ۷۰ درصد مردم شهرستان از کشاورزی ارتزاق می‌کنند، اظهار کرد: کمبود آب تهدیدی جدی برای معیشت مردم است. با اجرای مرحله دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری و واگذاری مدیریت آن به نیروهای بومی و کشاورزان متخصص، می‌توان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.

در پایان مراسم، از غرفه‌های صنایع‌دستی و انواع خرمای تولیدی شهرستان بازدید شد و مسئولان با حضور در نخلستان‌ها، از نزدیک در جریان وضعیت کشاورزی و مشکلات موجود قرار گرفتند.