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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۳:۴۳

مدیر جهاد کشاورزی شادگان خبر داد؛

اجرای طرح جامع نخیلات در ۳۸۵ هکتار از اراضی شادگان

اجرای طرح جامع نخیلات در ۳۸۵ هکتار از اراضی شادگان

شادگان- مدیر جهاد کشاورزی شادگان با اشاره به اجرای طرح جامع نخیلات در خوزستان برای جایگزینی نخیلات فرسوده گفت: این طرح در شادگان به وسعت حدود ۳۸۵ هکتار انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید اسلامیان ظهر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای تصریح کرد: از اواخر فروردین ماه سال‌جاری تاکنون بیش از ۷۰ هزار تن محصولات زراعی پاییزه در شادگان تولید شده و بیش از ۵۰ هزار تن گندم از گندم کاران به صورت تضمینی خریداری شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شادگان افزود: بیش از ۱۲۰ هزار تن محصولات باغی که به طور معمول خرما است در این شهرستان تولید و ۶۵ هزار تن خرما از نخل‌داران خریداری شد.

وی با اشاره به اجرای طرح جامع نخیلات در خوزستان برای جایگزینی نخیلات فرسوده بیان کرد: این طرح در شهرستان شادگان به وسعت حدود ۳۸۵ هکتار با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال انجام شد.

اسلامیان تصریح کرد: این طرح در هر چهار دهستان خنافره، بوزی، حسینی و دارخوین انجام و نخل‌های با سن بالا و بی سر، حذف و توسط پاجوش‌های تجاری و بومی منطقه جایگزین می‌شوند.

وی از لایروبی و احیای حدود ۱۰۵ کیلومتر از انهار شهرستان شادگان با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال خبر داد و افزود: ۱۱۰ نفر به شعب کشاورزی تجارت و رفاه برای دریافت تسهیلات به ارزش ۲۲ میلیارد ریال از اعتبارات خشکسالی سال ۹۹ معرفی شدند؛ همچنین ۲۰ پرونده برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی به ارزش ۲ میلیارد ریال معرفی و تأیید شد.

مدیر جهاد کشاورزی شادگان اظهار کرد: تسهیلات نقدینگی کارگاه‌های بسته بندی خرما برای اولین بار با سود هشت درصد به تعداد ۹ نفر به اعتبار ۲۶۵ میلیارد ریال پرداخت شد.

کد مطلب 5812367

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