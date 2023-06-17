اجرای طرح جامع نخیلات در ۳۸۵ هکتار از اراضی شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید اسلامیان ظهر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای تصریح کرد: از اواخر فروردین ماه سال‌جاری تاکنون بیش از ۷۰ هزار تن محصولات زراعی پاییزه در شادگان تولید شده و بیش از ۵۰ هزار تن گندم از گندم کاران به صورت تضمینی خریداری شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شادگان افزود: بیش از ۱۲۰ هزار تن محصولات باغی که به طور معمول خرما است در این شهرستان تولید و ۶۵ هزار تن خرما از نخل‌داران خریداری شد.

وی با اشاره به اجرای طرح جامع نخیلات در خوزستان برای جایگزینی نخیلات فرسوده بیان کرد: این طرح در شهرستان شادگان به وسعت حدود ۳۸۵ هکتار با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال انجام شد.

اسلامیان تصریح کرد: این طرح در هر چهار دهستان خنافره، بوزی، حسینی و دارخوین انجام و نخل‌های با سن بالا و بی سر، حذف و توسط پاجوش‌های تجاری و بومی منطقه جایگزین می‌شوند.

وی از لایروبی و احیای حدود ۱۰۵ کیلومتر از انهار شهرستان شادگان با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال خبر داد و افزود: ۱۱۰ نفر به شعب کشاورزی تجارت و رفاه برای دریافت تسهیلات به ارزش ۲۲ میلیارد ریال از اعتبارات خشکسالی سال ۹۹ معرفی شدند؛ همچنین ۲۰ پرونده برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی به ارزش ۲ میلیارد ریال معرفی و تأیید شد.

مدیر جهاد کشاورزی شادگان اظهار کرد: تسهیلات نقدینگی کارگاه‌های بسته بندی خرما برای اولین بار با سود هشت درصد به تعداد ۹ نفر به اعتبار ۲۶۵ میلیارد ریال پرداخت شد.