راهیابی نمایش «داستان یک سنگ» از کرمانشاه در جشنواره تئاتر مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «داستان یک سنگ» به نویسندگی و کارگردانی سعید ذبیحی از کرمانشاه، به‌عنوان یکی از آثار منتخب، در بخش «نیشتمان» هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان پذیرفته شد.

طبق اعلام دبیرخانه این جشنواره، اسامی آثار راه‌یافته به سه بخش «نیشتمان»، «برگزیده» و «ویژه» اعلام شده است. در بخش «نیشتمان» نمایش‌هایی از استان‌های مختلف کشور از جمله لرستان، کردستان، مرکزی و آذربایجان غربی حضور دارند.

نمایش «داستان یک سنگ» از کرمانشاه در کنار آثاری چون «آهوی وحشی»، «وارگو»، «فایو ۵»، «مسیر» و «ژیله مو» در این بخش روی صحنه خواهد رفت.

جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای نمایشی کشور است که هر ساله میزبان هنرمندان داخلی و خارجی در قالب آثار خیابانی و محیطی می‌باشد.