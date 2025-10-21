اعلام اسامی آثار ۳ بخش هجدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، طبق اعلام دبیرخانه هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان، اسامی آثار راهیافته به بخشهای «نیشتمان»، «برگزیده» و «ویژه» اعلام شد.
بخش «نیشتمان»:
نمایش «آهوی وحشی» به نویسندگی فرشته جاپلقی و به کارگردانی فرشته جاپلقی و آرش رضایی از شهرستان ازنا
نمایش «وارگو» نوشته زهرا سادات احمدی و به کارگردانی میثم کرمی از محلات
نمایش «فایو ۵» به نویسندگی و کارگردانی خلیل ایزدیار از سروآباد
نمایش «داستان یک سنگ» به نویسندگی و کارگردانی سعید ذبیحی از کرمانشاه
نمایش «مسیر» به نویسندگی و کارگردانی کیانوش فتاحی از بوکان
نمایش «ژیله مو» نوشته و کارگردانی کمال فتحی از سنندج
بخش «برگزیده جشنوارهها»:
نمایش «من درختم» به نویسندگی و کارگردانی فرامرز غلامیان از شاهین شهر
نمایش «گاو» به نویسندگی و کارگردانی شهرام صادق حسنی از لاهیجان
نمایش «خوش حالِیم» به نویسندگی و کارگردانی روحالله سلیمانی از ورامین
بخش «ویژه»:
نمایش «رایت فلایر» به کارگردانی مالک آبسالان از دهلران
نمایش «رستاخیز» به نویسندگی فاتح بادپروا و کارگردانی مختار محمدی از مریوان
هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان با هدف گسترش تئاتر خیابانی، تبادل فرهنگی و تقویت جریان هنری مردمی به دبیری فاتح بادپروا، از ۴ تا ۸ آبان در مریوان برگزار میشود.
