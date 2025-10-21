به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی در دوره هم‌افزایی ارکان مسجد که با هدف تقویت نقش تربیتی مساجد در استان مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی، هدف تشکیل حکومت اسلامی و حکمرانی دینی در مقابل دموکراسی‌های غربی بوده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی متشکل از دو واژه جمهوری و اسلامی است و باید احکام دینی را زیر چتر دین خدا به جهانیان معرفی کرد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به نقش مساجد در تحقق این هدف گفت: مساجد باید به عنوان کانون‌های فرهنگی و اجتماعی فعال شوند و بسیج مستضعفین با راه‌اندازی گروه‌های جهادی و خدمت‌رسانی، این نقش را ایفا کند.

وی با اشاره به دهه اول انقلاب اسلامی و چالش‌های آن دوره بیان کرد: مردم پس از پیروزی انقلاب در برابر کودتاها و ترورها ایستادگی کردند و دفاع مقدس نماد وحدت ملی در برابر توطئه‌های دشمنان بود.

عمومهدی ادامه داد: در سال‌های بعد، برخی مسئولان با الگوبرداری از بروکراسی غربی، مفهوم مردم‌سالاری دینی را کمرنگ کردند.

وی با تأکید بر نقش بسیج در تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر «بسیج از مردم و با مردم است» گفت: این مهم از طریق خدمت‌رسانی و احیای فرهنگ دینی محقق می‌شود.

فرمانده سپاه استان مرکزی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب گفت: باید سازوکار اداره کشور توسط مردم تقویت شود و این امر نیازمند همکاری میان ارکان بسیج، امامان جماعت و مسئولان محلی است.

وی افزود: در شرایط بحرانی مانند سیل و زلزله، حضور مردم نقش تعیین‌کننده‌ای داشته و بسیج به عنوان سازمان‌دهنده این فعالیت‌ها عمل کرده است.

عمومهدی با اشاره به ضرورت احیای مساجد به عنوان مراکز علمی و فرهنگی گفت: مساجد باید از حالت خاموشی خارج شده و با برنامه‌های متنوع، زمینه جذب جوانان فراهم شود.

وی تأکید کرد: ایجاد قرارگاه‌های محله مردم‌سالار اسلامی با همکاری روحانیون و ارکان بسیج، زمینه‌ساز فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در محلات خواهد بود.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: تربیت جوانان مؤمن و انقلابی، لازمه تحقق اهداف انقلاب اسلامی و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت حجت (عج) است.

