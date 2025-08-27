  1. استانها
  2. مرکزی
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۲

رزمایش سراسری بسیج در ۱۰۰۰ پایگاه استان مرکزی برگزار می‌شود

رزمایش سراسری بسیج در ۱۰۰۰ پایگاه استان مرکزی برگزار می‌شود

اراک- فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: همزمان با هفته دولت، رزمایش سراسری در ۱۰۰۰ پایگاه‌های مقاومت بسیج با محوریت قرارگاه‌های محله‌محور در سطح این استان برگزار خواهد شد.

کد خبر 6572674

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها