  1. استانها
  2. مرکزی
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۳۹

مسجد کانون امید و پویایی جامعه است

مسجد کانون امید و پویایی جامعه است

اراک- فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: مسجد، همچنان کانون امید و پویایی است و تربیت نسل جوان مؤمن، انقلابی، متعهد و بصیر، در گرو اهتمام و رونق هرچه بیشتر مساجد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمو مهدی با صدور پیامی پیامی، سی‌ام مرداد ماه، روز جهانی مسجد را تبریک گفت.

در این پیام آمده است: فرا رسیدن سی‌ام مرداد ماه، روز جهانی مسجد، این کانون قدسی و نورانی، که یادآور سوءقصد رژیم غاصب صهیونیستی به ساحت قبله اول مسلمین، مسجدالاقصی شریف است، را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، مردم مؤمن و انقلابی استان مرکزی، ائمه محترم جماعات، هیئت امنای مساجد، بسیجیان جان بر کف، خادمین دلسوز و همه نمازگزاران عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

این پیام می‌افزاید: مسجد، همواره در طول تاریخ پرافتخار اسلام و به ویژه در تاریخ معاصر ایران اسلامی، نه تنها محلی برای اقامه نماز و ذکر و عبادت بوده، بلکه همواره به عنوان یک "قرارگاه" و "سنگر" مستحکم، در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مسلمین، نقش محوری و بی‌بدیلی ایفا کرده است.

در ادامه پیام آمده است: مساجد، مأمن و خاستگاه انقلاب اسلامی بودند. از همین پایگاه‌های الهی بود که ندای توحید و استقلال‌طلبی ملت ایران به گوش جان‌ها رسید و جوانان غیور این مرز و بوم، با تأسی از آموزه‌های مسجدی، برای مبارزه با طاغوت و استکبار مهیا شدند. در دوران دفاع مقدس نیز، مساجد، پناهگاه و پشتیبان رزمندگان اسلام بودند؛ محلی برای اعزام به جبهه‌ها، جمع‌آوری کمک‌های مردمی، و تربیت و اعزام نیروهای مخلص به خط مقدم. شهدای والامقام و جانبازان سرافراز این ملت، هر یک، پرورش‌یافتگان همین سنگرهای بصیرت‌افزا بودند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی در ادامه پیام آورده است: امروز نیز، مسجد، همچنان کانون امید و پویایی است. تربیت نسل جوان مؤمن، انقلابی، متعهد و بصیر، در گرو اهتمام و رونق هرچه بیشتر مساجد است. جوانان ما باید در سایه تعالیم ناب اسلامی و با حضور در برنامه‌های فرهنگی و تربیتی مساجد، در مقابل هجمه‌های فرهنگی دشمنان مقاوم شوند و آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی رقم بزنند. مسجد، دانشگاهی است که در آن، فضائل اخلاقی، معارف الهی و بصیرت سیاسی، به بهترین شکل آموزش داده می‌شود.

در ادامه این پیام آمده است: مساجد، علاوه بر کارکرد عبادی و فرهنگی، باید به کانون حل مشکلات محله و جامعه نیز تبدیل شوند. این مراکز مقدس، باید با رویکرد جهادی و مردمی، به پایگاه‌هایی برای همدلی، هم‌افزایی، کمک به نیازمندان، رفع آسیب‌های اجتماعی و ارائه خدمات اجتماعی تبدیل شوند. مسجد تراز اسلامی، مسجدی است که نبض حیات اجتماعی محله در آن می‌تپد و با حضور فعال جوانان، هیئت امنا و ائمه محترم جماعات، منشأ خیر و برکت برای همه اقشار باشد.

در پایان این پیام آمده است: اینجانب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر مسجد و انقلاب، از تمامی خادمان و فعالان مساجد به ویژه عزیزانم در سرزمین آفتاب، استان مرکزی که با اخلاص و تعهد، در این سنگر مهم و حساس انجام وظیفه می‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و از خداوند متعال، توفیق روزافزون تمامی این عزیزان را در راستای تحقق اهداف عالیه اسلام و انقلاب اسلامی، مسئلت دارم.

کد خبر 6567303

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها