مسجد کانون امید و پویایی جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمو مهدی با صدور پیامی پیامی، سی‌ام مرداد ماه، روز جهانی مسجد را تبریک گفت.

در این پیام آمده است: فرا رسیدن سی‌ام مرداد ماه، روز جهانی مسجد، این کانون قدسی و نورانی، که یادآور سوءقصد رژیم غاصب صهیونیستی به ساحت قبله اول مسلمین، مسجدالاقصی شریف است، را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، مردم مؤمن و انقلابی استان مرکزی، ائمه محترم جماعات، هیئت امنای مساجد، بسیجیان جان بر کف، خادمین دلسوز و همه نمازگزاران عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

این پیام می‌افزاید: مسجد، همواره در طول تاریخ پرافتخار اسلام و به ویژه در تاریخ معاصر ایران اسلامی، نه تنها محلی برای اقامه نماز و ذکر و عبادت بوده، بلکه همواره به عنوان یک "قرارگاه" و "سنگر" مستحکم، در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مسلمین، نقش محوری و بی‌بدیلی ایفا کرده است.

در ادامه پیام آمده است: مساجد، مأمن و خاستگاه انقلاب اسلامی بودند. از همین پایگاه‌های الهی بود که ندای توحید و استقلال‌طلبی ملت ایران به گوش جان‌ها رسید و جوانان غیور این مرز و بوم، با تأسی از آموزه‌های مسجدی، برای مبارزه با طاغوت و استکبار مهیا شدند. در دوران دفاع مقدس نیز، مساجد، پناهگاه و پشتیبان رزمندگان اسلام بودند؛ محلی برای اعزام به جبهه‌ها، جمع‌آوری کمک‌های مردمی، و تربیت و اعزام نیروهای مخلص به خط مقدم. شهدای والامقام و جانبازان سرافراز این ملت، هر یک، پرورش‌یافتگان همین سنگرهای بصیرت‌افزا بودند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی در ادامه پیام آورده است: امروز نیز، مسجد، همچنان کانون امید و پویایی است. تربیت نسل جوان مؤمن، انقلابی، متعهد و بصیر، در گرو اهتمام و رونق هرچه بیشتر مساجد است. جوانان ما باید در سایه تعالیم ناب اسلامی و با حضور در برنامه‌های فرهنگی و تربیتی مساجد، در مقابل هجمه‌های فرهنگی دشمنان مقاوم شوند و آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی رقم بزنند. مسجد، دانشگاهی است که در آن، فضائل اخلاقی، معارف الهی و بصیرت سیاسی، به بهترین شکل آموزش داده می‌شود.

در ادامه این پیام آمده است: مساجد، علاوه بر کارکرد عبادی و فرهنگی، باید به کانون حل مشکلات محله و جامعه نیز تبدیل شوند. این مراکز مقدس، باید با رویکرد جهادی و مردمی، به پایگاه‌هایی برای همدلی، هم‌افزایی، کمک به نیازمندان، رفع آسیب‌های اجتماعی و ارائه خدمات اجتماعی تبدیل شوند. مسجد تراز اسلامی، مسجدی است که نبض حیات اجتماعی محله در آن می‌تپد و با حضور فعال جوانان، هیئت امنا و ائمه محترم جماعات، منشأ خیر و برکت برای همه اقشار باشد.

در پایان این پیام آمده است: اینجانب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر مسجد و انقلاب، از تمامی خادمان و فعالان مساجد به ویژه عزیزانم در سرزمین آفتاب، استان مرکزی که با اخلاص و تعهد، در این سنگر مهم و حساس انجام وظیفه می‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و از خداوند متعال، توفیق روزافزون تمامی این عزیزان را در راستای تحقق اهداف عالیه اسلام و انقلاب اسلامی، مسئلت دارم.