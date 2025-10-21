به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر بابااحمدی اظهار کرد: بسیج یک پدیده اجتماعی و فرهنگی است که نمایانگر همبستگی و وحدت مردم در برابر چالش‌های مختلف است، مساجد باید به عنوان پایگاه‌های اجتماعی و فرهنگی در خدمت مردم قرار گیرند و نقش آفرینی تربیتی خود را به نحو احسن ایفا کنند.

وی افزود: بسیج از بدو تأسیس خود، کار خود را از مساجد آغاز کرده و به عنوان شجره طیبه‌ای است که می‌تواند میلیون‌ها جوان مؤمن و انقلابی را به میدان بیاورد، مساجد باید به کانون‌های پرورش فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند و در این راستا، باید به تسهیل‌گری و خدمت به مردم پرداخته و نقش مؤثری در تربیت نسل جوان ایفا کنند.

معاون بسیج مساجد و محلات سازمان بسیج مستضعفین به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: گام اول انقلاب یک گام چهل‌ساله بود که با تلاش نسل اول انقلاب به ثمر رسید، اکنون نوبت جوانان مؤمن و انقلابی است که در گام دوم انقلاب پیشتاز باشند، اگر ما بتوانیم جوانان مؤمن و انقلابی را در کنار یکدیگر قرار دهیم، دیگر دغدغه‌ای برای آینده نخواهیم داشت.

سردار بابااحمدی به دستاوردهای علمی، فرهنگی و نظامی کشور اشاره کرد و تأکید کرد: ما باید به سمت تولید علم و فناوری حرکت کنیم، جوانان ما در زمینه‌های پزشکی، فناوری اطلاعات و دیگر علوم به موفقیت‌های بزرگی دست یافته‌اند و این نشان از استعداد و توانمندی‌های آنان دارد. این افراد می‌توانند با خلاقیت و نوآوری، به پیشرفت کشور کمک کنند و ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

ضرورت احیای مساجد

‌وی به ضرورت احیای مساجد به عنوان مراکز علمی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: مساجد باید از حالت خاموشی خارج شوند و به کانون‌های فعال پرورش فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند، در این راستا، ما باید به دنبال ایجاد برنامه‌های متنوع و جذاب برای جذب جوانان و نوجوانان به مساجد باشیم، مساجد باید به عنوان پایگاه‌های اجتماعی، فرهنگی و دینی در جامعه شناخته شوند و در راستای رفع مشکلات محله‌ها فعال باشند.

سردار بابااحمدی بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان ارکان بسیج، امامان جماعت، و مسئولان محلی تأکید کرد و گفت: باید با همدلی و همفکری، زمینه‌ساز تحول در محلات شویم و بتوانیم به یک جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی دست یابیم، مساجد باید به عنوان پایگاه‌های فرهنگی، در خط مقدم توسعه و پیشرفت جامعه اسلامی قرار گیرند.

ایجاد قرارگاه‌های محله مردم‌سالار اسلامی

سردار بابااحمدی بر ضرورت ایجاد قرارگاه‌های محله مردم‌سالار اسلامی تأکید کرد و گفت: ما باید به سمت ایجاد قرارگاه‌های محله مردم‌سالار اسلامی حرکت کنیم و این قرارگاه‌ها باید در راستای احیای مساجد و تقویت نقش آن‌ها در محلات فعال باشند، این قرارگاه‌ها باید به عنوان مراکز تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در محلات عمل کنند.

وی گفت: ما باید با همدلی و همکاری، در برابر چالش‌ها و تهدیدات دشمنان ایستادگی کنیم، بسیج باید به عنوان یک نیروی پیشرو در این مسیر عمل کند و با برنامه‌ریزی دقیق، به جوانان امید و انگیزه بدهد. ما باید به سمت ایجاد مساجدی فعال و پویا حرکت کنیم که بتوانند به نیازهای جامعه پاسخ دهند و جوانان را به سمت رشد و تعالی هدایت کنند.