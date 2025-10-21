  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۴

سالاری: برای تولید و فروش کنجد کرمان برنامه ریزی شود

سالاری: برای تولید و فروش کنجد کرمان برنامه ریزی شود

کرمان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: کنجد تولیدی جنوب کرمان به لحاظ کیفیت در سطح بسیار بالایی قرار دارد و باید برای تولید و فروش این محصول برنامه‌ریزی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سالاری، در نشست با سازمان‌های جهاد کشاورزی شمال و جنوب استان کرمان و دیگر دستگاه‌های مرتبط گفت: کنجد تولیدی جنوب کرمان به لحاظ کیفیت در سطح بسیار بالایی قرار دارد و باید برای تولید و فروش این محصول برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و مزیت‌های استان کرمان در حوزه کشاورزی زراعی و باغی و کشت گلخانه‌ای افزود: با توجه به منابع آبی، باید بهره وری در کشاورزی افزایش یابد.

وی ادامه داد: یکی از محصولاتی که در جنوب استان کرمان با بیشترین کیفیت در سطح کشور تولید می‌شود، کنجد است که متأسفانه در زمینه فرآوری و ایجاد زنجیره ارزش آن در استان اقدامی صورت نگرفته است.

