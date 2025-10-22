به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، صبح چهارشنبه در همایش «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» که با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شهرستان زرند برگزار شد گفت: هر زمان که دولت در حوزههای کلان اقتصادی و سرمایهگذاری تصمیم به اصلاح و تحول میگیرد، باید با قدرت در کنار بخش خصوصی باشد تا زمینه رشد و پویایی اقتصادی فراهم شود.
وی با بیان اینکه کرمان از ظرفیتهای متنوع اقتصادی برخوردار است، افزود: کرمان در حوزه گردشگری یکی از استانهای مستعد کشور است و میتواند با بهرهگیری از جاذبههای تاریخی، طبیعی و فرهنگی خود، به یکی از قطبهای اقتصادی جنوبشرق کشور تبدیل شود.
معاون اقتصادی استاندار همچنین به ظرفیتهای کم نظیر استان کرمان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: کرمان در زمینه انرژیهای نو همچون انرژی خورشیدی، یکی از بهترین نقاط کشور است و باید از این مزیت بزرگ برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و توسعه زیرساختهای تولید انرژی پاک بهره برد.
سالاری، توسعه پایدار را در گرو همکاری همهجانبه دانست و خاطرنشان کرد: وفاق، همدلی و اتحاد میان دولت، بخش خصوصی و مدیران محلی میتواند موتور محرک توسعه اقتصادی استان کرمان باشد.
وی افزود: هر زمان که این همگرایی تقویت شود، سرمایهگذاران با رغبت و اطمینان بیشتری به شهرستانها خواهند آمد و اتفاقات بزرگتری در مسیر توسعه رقم خواهد خورد.
نظر شما