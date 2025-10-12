  1. استانها
  2. کرمان
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۸

سالاری: قرارگاه نظارتی حمایت از تولید در بازرسی کرمان تشکیل شده است

کرمان-بازرس کل قضایی کرمان گفت: قرارگاه نظارتی حمایت از تولید در راستای دستور رییس سازمان بازرسی کشور در بازرسی کرمان تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا سالاری، بعداز ظهر یکشنبه در نشست خبری گفت: طی یک سال گذشته ۳۳۲ پرونده و هزار و ۱۴۹ گزارش اصلاحی و کیفری در بازرسی کل استان کرمان تشکیل شده است.

وی افزود: در این مدت هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برگشت وجوه به بیت المال بوده است.

وی تصریح کرد: در این مدت پنج هزار و ۴۲۹ مورد درخواست اینترنتی، ۹۸۰ درخواست حضوری، ۹ مورد سامانه‌ای، ۲۱۲ مورد گزارش‌های پستی مردمی، ۵۰ گزارش ناظران، ۱۱ مورد از طریق نمابر و گزارش‌های ربات تلفنی هم هزار و ۷۹۸ مورد بوده است.

بازرس کل قضائی استان کرمان با اشاره به بررسی مشکلات ۲۳ واحد تولیدی و سرمایه‌گذاری در قرارگاه نظارتی حمایت از تولید افزود: ایجاد سه هزار و ۱۰۰ نفر اشتغال جدید و یا تثبیت اشتغال از دستاوردهای این قرارگاه است.

سالاری، گفت: استان کرمان در حالی دارای رتبه نخست تولید گندله، فولاد کنستانتره، محصولات باغی و جالیزی است که وجود سرقت‌های خرد بیانگر وضعیت اقتصادی نامطلوب این استان است.

وی با اشاره به مشکلات طرح کدینگ سوخت در استان کرمان برای مردم و مسافران افزود: طرح کدینگ در حالی برای مردم موجب دردسر شده است که عمده سوخت قاچاق از خارج استان وارد کرمان می‌شود.

