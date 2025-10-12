سالاری: قرارگاه نظارتی حمایت از تولید در بازرسی کرمان تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا سالاری، بعداز ظهر یکشنبه در نشست خبری گفت: طی یک سال گذشته ۳۳۲ پرونده و هزار و ۱۴۹ گزارش اصلاحی و کیفری در بازرسی کل استان کرمان تشکیل شده است.

وی افزود: در این مدت هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برگشت وجوه به بیت المال بوده است.

وی تصریح کرد: در این مدت پنج هزار و ۴۲۹ مورد درخواست اینترنتی، ۹۸۰ درخواست حضوری، ۹ مورد سامانه‌ای، ۲۱۲ مورد گزارش‌های پستی مردمی، ۵۰ گزارش ناظران، ۱۱ مورد از طریق نمابر و گزارش‌های ربات تلفنی هم هزار و ۷۹۸ مورد بوده است.

بازرس کل قضائی استان کرمان با اشاره به بررسی مشکلات ۲۳ واحد تولیدی و سرمایه‌گذاری در قرارگاه نظارتی حمایت از تولید افزود: ایجاد سه هزار و ۱۰۰ نفر اشتغال جدید و یا تثبیت اشتغال از دستاوردهای این قرارگاه است.

سالاری، گفت: استان کرمان در حالی دارای رتبه نخست تولید گندله، فولاد کنستانتره، محصولات باغی و جالیزی است که وجود سرقت‌های خرد بیانگر وضعیت اقتصادی نامطلوب این استان است.

وی با اشاره به مشکلات طرح کدینگ سوخت در استان کرمان برای مردم و مسافران افزود: طرح کدینگ در حالی برای مردم موجب دردسر شده است که عمده سوخت قاچاق از خارج استان وارد کرمان می‌شود.